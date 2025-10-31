Италиански хирурзи трансплантираха белодробна артерия за пръв път в света

Лекари от римската болница "Сант' Андреа" извършиха първа по рода си в световен мащаб трансплантация на белодробна артерия на 70-годишна пациентка с рак на белите дробове, съобщи италианската агенция АНСА.

От болницата съобщават, че уникалната операция е била извършена на 17 юли. Идеята за нея е на двама млади гръдни хирурзи – Сесилия Мена и Беатрис Трабалца Маринучи. Интервенцията е продължила близо 5 часа и е осъществена от огромен екип, ръководен от Ерино Рендина, директор на гръдната хирургия в "Сант' Андреа" и декан във Факултета по медицина и психология в римския университет "Сапиенца".

Детайли по операцията

По време на сложната процедура сърцето на жената е спряно. Засегнатата от онкологичното заболяване белодробна артерия е отстранена изцяло, заедно с целия ляв бял дроб и част от трахеята.

След това лекарите са реконструирали трахеята и дихателните пътища. Едва тогава е извършена същинската трансплантация на белодробната артерия. Тя е заменена със сегмент от криоконсервирана артерия с дължина приблизително 5 сантиметра.

Донорската артерия е взета от Барселона, където е била съхранявана чрез криоконсервация, и е адаптирана перфектно към размерите на съда на пациентката.

Възстановяване без усложнения

След операцията пациентката е преместена в интензивното отделение. Веднага след извеждането ѝ от анестезия, тя е била способна да диша и говори самостоятелно.

Четири седмици по-късно жената е била изписана. От болницата подчертават, че тя не се нуждае от имуносупресивна терапия, както е при други трансплантации на органи, нито от антикоагулантна терапия, предвид перфектната биосъвместимост на тъканта.

"Това е исторически ден, защото говорим за нещо, което може да промени живота към по-добро", заяви изпълнителният директор на лечебното заведение Франческа Милито.