Година след трагедията в Нови Сад: Скръб, протести и обвинения в корупция

Година след трагичното срутване в Нови Сад, в Сърбия все още отекват въпросите за случилото се и търсенето на отговорност. Семействата на загиналите продължават да търсят справедливост, обвинявайки властите в прикриване на истината и в системна корупция, довела до фаталния инцидент. Разказът на една майка, загубила сина си, и на една студентка, оказала се лице в лице с насилието по време на последвалите протести, разкрива какво се е променило в страната за тази една година.

„Мъката и скръбта са неописуеми. Нашата система е корумпирана, основите ни са прогнили. Искаме нормално функционираща система и живот без корупция, защото тя ни убива. Покривът не се срути сам - срути се заради корупцията“, коментира Дияна, майка на една от жертвите.

Трагедията предизвика масови демонстрации, водени от студенти и преподаватели, които разклатиха 13-годишното управление на президента Александър Вучич. Въпреки че протестите бяха предимно мирни, през лятото се стигна до сблъсъци. Протестиращите обвиниха полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила. Николина, студентка, участвала в демонстрациите, разказва:

„На 14 август бях отвлечена и отведена в мазето на една институция, а след това ме закараха в полицейското управление. Преди това бях задържана само веднъж, но никога за повече от няколко часа“.

Борбата за справедливост достигна и до европейските институции. Миналата седмица независима комисия от професори, съдии и технически експерти представи пред Европейския парламент резултатите от неофициално разследване. Заключенията в него сочат, че именно корупцията е позволила опасни строителни практики, довели до смъртоносното срутване.

„Нашето заключение е, че съществува корупция, която достига до най-високите етажи на държавата. Тя доведе до понижаване на стандартите за безопасно строителство, до наемане на подизпълнители, които не са професионалисти, нито добре познати, нито с добра репутация“, коментира Радмила, член на комисията.

В същата седмица Европейският парламент прие резолюция, призоваваща за прозрачно разследване на трагедията.

В отговор, президентът Вучич отхвърля обвиненията и твърди, че зад протестите стоят чужди служби. Въпреки позицията му обаче, неотдавнашно проучване на общественото мнение показва промяна в нагласите. Според данните, ако сега се проведат избори, партията на Вучич би спечелила едва 32% от гласовете, докато коалиция, водена от студенти, би получила 44%.