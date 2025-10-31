Николай Попов: Седем месеца без теб. Избрах да не мразя, а да помагам

Изминаха точно седем месеца от тежката катастрофа край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна. Инцидентът стана на 31 март на пътя Луковит - Плевен, когато камион удари колата, в която детето пътува с дядо си и баба си.

„Днес. Седем месеца без теб. Прекрасно, слънчево дете. Станах, изправих се и продължавам. Избрах да не мразя, да не отмъщавам, да не деля, а да събирам. Да помагам. За да променя…“, написа във Фейсбук бащата на Сияна Николай Попов.

След сблъсъците по делото "Сияна": Има ли манипулации и лъжливи заключения сред автоекспертите в съда?

„Целят да го изкарат на освобода, да вкарат делото в една спирала от 7-8 години. Този човек е на 67-8 години, може да не доживее - с извинение, съдебната сага“

Трагичният инцидент предизвика протести в цялата страна с призив да се спре войната по пътищата у нас и да има спешни законови промени и по-тежки наказания за нарушителите на пътя.

На поредното заседание по делото на 17 октомври съдът реши то да продължи през ноември в Окръжния съд в Плевен. Разпитани бяха трима свидетели.

По уважителни причини не са се явили други трима, редовно призовани, свидетели, като те ще бъдат призовани отново за следващото заседание. Изслушани бяха и две вещи лица, изготвили съдебно-медицинска експертиза по делото и химическото изследване на кръв.

Делото бе отложено за събиране на гласни и писмени доказателства. За следващото заседание, освен неявилите се свидетели, ще бъдат призовани и още трима, по искане на страните.

За тогава е предвидено да бъдат изслушани и пет вещи лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи.

Бащата на Сияна се усъмни в решаващата автотехническа експертиза. Според него вещото лице по делото е свързано с един от адвокатите на обвиняемия, а следственият експеримент е направен с празен камион.

Тези негови думи, казани публично пред съда в Плевен, провокираха вещото лице професор Станимир Карапетков да заяви в „Лице в лице“, че не разбира защо е атакуван по този начин, след като експертизата не е в полза на обвиняемия и няма никакви нерегламентирани отношения с нито един юрист или магистрат.

Николай Попов обаче настоява, че са заложени „капани“, които могат да обърнат делото.