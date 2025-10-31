  • Instagram
Разследването срещу Коцев приключи. Какво следва?
Часове наред адвокатите на варненския кмет Благомир Коцев са в Софийската градска прокуратура във връзка с приключване на разследването срещу него и още четирима души по обвинение за участие в престъпно сдружение за корупционни престъпления.

Очаква се следващата седмица да бъдат предявени материалите по делото и на останалите обвиняеми, след което би трябвало прокуратурата да внесе делото срещу тях в Софийския градски съд.

Обвинението срещу Коцев беше променено и той сега е обвинен за участие в престъпно сдружаване, заедно с общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов. Към него е присъединена и пиарът на Община Варна Антоанета Петрова.

Имаше и конкретизация по отношение на неустановеното лице с имунитет, заради което всъщност делото беше изпратено от Варна в София, като вече прокуратурата, без да е посочила име, сочи, че той е депутат от 51-вото НС.

В резюме - Коцев има две обвинения за принуда и три за поискан подкуп, а варненският кмет е в ареста от 8 юли, като шест съдебни състава досега му отказват по-лека мярка за неотклонение. Последния път това стана преди две седмици. Тогава за първи път определението беше постановено с едно особено мнение на съдията от Софийския апелативен съд Андрей Ангелов, според когото адекватната мярка за Благомир Коцев е подписка.

Сред аргументите за продължаване на задържането на варненския кмет е, че той е действащ градоначалник, което означава, че може да повлияе на свидетели.

В понеделник адвоката му Ина Лулчева попита защо прокуратурата не освободи Коцев от ареста, ако разследването е приключило и няма да се събират повече доказателства, и да се търсят свидетели.

Дали този въпрос е поставен, се очаква да стане ясно, след като адвокатите излязат.

