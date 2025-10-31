  • Instagram
ЦСКА показа визията на новия стадион
ЦСКА показа в профила си в социалните мрежи видео с актуалното състояние и детайли от това какво се очаква да се случи по строежа на новия стадион "Българска армия".

В първия епизод от нова поредица на клубната телевизия говори Александър Ангелов, изпълнителен директор на APD България.

Той показва подходите за автобуси към новата арена, проходите между отделните сектори за колите на "Бърза помощ" и пожарната, както и къде ще са ВИП ложите на сектор "А". Те ще са три вида от н.нар. "скай бокс" помещения за гости - "платинови", "златни" и "сребърни".

Ангелов ни развежда из строежа, за да покаже къде ще са ложите.

Следва актуална информация докъде са работите по централната трибуна и кога се очаква да стартира инсталирането на дренажната система за игрището.

Ще видите и чуете подробности около амфитеатралната структура, която ще напомня вида на стария сектор "Г" на "Армията".

И още... във видеото.

"Мечтата е все по-близо - броени месеци ни делят от завръщането в историческия ни дом. Изцяло реновираният, супер модерен и туптящ в червено стадион "Българска армия" ще отвори врати, за да предложи на феновете на ЦСКА комбинация от уникално изживяване, удобство, комфорт и сигурност на възможно най-високо ниво. Това ще е повече от стадион - място, където славното ни минало ще се преплита с бляскавото бъдеще.

В серия от репортажи и публикации в следващите месеци ще ви запознаем с всички ключови елементи, решения, удобства и възможности, които ще предлага новото ни съоръжение", написаха от клуба в анонса към видеото, в първия епизод от поредицата.

