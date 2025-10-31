Адвокат разясни ключовите правила на прехода в евро

Предстоящият преход от лева в евро на 1 януари 2026 г. предизвиква много въпроси, но правната рамка е замислена да бъде организационна, а не драматична. Това посочва адвокат Мартин Костов от юридическа кантора "Имаш право" в свой правен анализ.

Според него целта на законодателя е да осигури финансова и правна приемственост, която да пази потребителя и да дава предвидимост на бизнеса, без изкуствени надценки и "скрити" такси.

"Ако се спазват датите и се прилага математическото закръгляване с пълната точност на курса, както и се поддържа прозрачност на етикетите и боновете, преходът става рутинна задача, а не повод за притеснение" – категоричен е Костов.

Хронограма на прехода

Адвокат Костов припомня ключовите дати. Задължителното двойно обозначаване на цените започна на 8 август 2025 г. и ще продължи до 8 август 2026 г.

Месецът на паралелно двойно обращение на двете валути в брой ще бъде януари 2026 г. От 1 февруари 2026 г. плащанията в брой ще се извършват само в евро.

Фиксираният курс и закръгляването

Курсът е твърдо фиксиран на 1 евро = 1,95583 лева и не подлежи на интерпретации.

Юристът подчертава, че превалутирането става чрез делене на левовата сума на 1,95583, като резултатът се закръгля математически до втория знак. Той дава пример, че 10,00 лева стават 5,11 евро, а 5,99 лева стават 3,06 евро. Според него така се отрязва практиката на "естетически" надценки.

Банкови сметки, депозити и кредити

На 1 януари 2026 г. всички сметки в левове ще се превалутират служебно и безплатно по фиксирания курс, без промяна на IBAN номера.

Кредитите и лизингите ще продължат при същите условия, като главницата и вноските просто ще се преизчислят в евро по курса, без промяна в лихвите и сроковете.



Заплати, пенсии и договори

Доходите (заплати, пенсии, социални плащания) ще се изплащат в евро от датата на въвеждането. Законът предвижда специална защита – ако при преизчисляването чистата сума падне заради закръгляването, тя се повишава до най-близкия евроцент, за да няма ощетяване.

Всички договори в левове (наеми, абонаменти и др.) продължават да действат, като сумите автоматично се считат за евро по курса. Не се налага подписването на анекси.

Обменът на левове в брой

Обменът на левови банкноти и монети в банките ще бъде без такса през първите 6 месеца (до края на юни 2026 г.). След този срок банките могат да въведат такси.

В Българската народна банка (БНБ) обменът ще бъде безсрочен, безплатен и в неограничен размер.

"Български пощи" също ще обменят без такса (с лимит до 1000 лева на ден) в населени места, където няма банкови офиси.