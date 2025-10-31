Съдът призна Весела Лечева за председател на БОК

Софийският градски съд (СГС) потвърди избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет (БОК). Решението е на първа инстанция и слага край на продължилата повече от седем месеца правна битка за ръководния пост в организацията.

Драмата в БОК започна на 19 март 2025 г., когато се проведе изборно Общо събрание. На него легендарната състезателка по спортна стрелба Весела Лечева спечели вота на делегатите с 48 гласа. Дългогодишният председател Стефка Костадинова, която ръководеше комитета от 11 ноември 2005 г., получи 33 гласа.

Въпреки ясния резултат, вписването на новото ръководство в Търговския регистър беше блокирано. В Софийския градски съд бяха подадени общо шест искови молби срещу решенията на Общото събрание. Днешното решение на СГС е по делото, заведено от Българската федерация по бадминтон, с което се отхвърлят всички жалби срещу законосъобразността на избора.

Веднага след изборите през март последваха и оспорвания. Няколко помещения в сградата на БОК, включително Финансовият отдел, Деловодството и Архивът, бяха запечатани по искане на Стефка Костадинова с посочена цел "надлежно предаване на документацията".

Въпреки че Международният олимпийски комитет (МОК) официално призна Весела Лечева за председател още през май, правният блокаж в България попречи на новото ръководство да встъпи в длъжност пълноценно.

Настоящото решение на СГС подлежи на обжалване в двуседмичен срок, съобщава Нова тв.