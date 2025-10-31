Русия използва ракета в Украйна, която накара Тръмп да се откаже от ядрен договор

Русия е използвала крилатата ракета 9M729 при атаки срещу Украйна, като това е първото официално потвърждение, че тази ракета, предизвикала излизането на САЩ от Договора за ядрени сили със среден обсег (INF) през 2019 г., вече се използва в бойни условия. Заместник-министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха и други високопоставени представители съобщиха пред Reuters, че ракетата е изстреляна срещу Украйна 23 пъти през август 2025 г., като са регистрирани и две изстрелвания през 2022 г.

Министерството на отбраната на Русия не е коментирало тези данни. Ракетата 9M729 може да носи както ядрени, така и конвенционални бойни глави и има изчислен обхват до 2 500 км според базата данни Missile Threat на Центъра за стратегически и международни изследвания. На 5 октомври при един от инцидентите ракета прелетя над 1 200 км и порази жилищна сграда в Лапаивка, област Лвив, при което загинаха пет цивилни. Снимки на останките от удара показват фрагменти от ракетата, включително тръба с кабели, ясно маркирана като 9M729.

Разработката на тази ракета беше ключов фактор за излизането на САЩ от INF договора, подписан със СССР през 1987 г., като Вашингтон твърдеше, че разполагането тази ракета надвишава ограниченията за обсег до 500 км, обвинение, което Москва многократно отрича. Ракетите от този клас се определят като изстрелвани от земята балистични или крилати системи с обсег между 500 и 5 500 км, способни да носят ядрени бойни глави.

Сибиха критикува действията на Москва, заявявайки, че използването на 9M729, забранена от INF договора, демонстрира пренебрежението на президента Владимир Путин към опасенията на САЩ и усилията на президента Тръмп за прекратяване на войната в Украйна. Белият дом не е направил конкретен коментар за тези изстрелвания, въпреки че Тръмп наскоро разреши възобновяване на ядрените тестове на САЩ, позовавайки се на програмите на други държави.

INF договорът официално приключи през 2019 г. след взаимни обвинения в нарушения. Русия обяви, че ще се откаже от самоналожените ограничения за разполагане на ракети със среден и по-къс обхват, които спазваше след разпада на договора, стъпка, потвърдена от руски официални лица през август 2025 г. Западните власти твърдят, че Русия е разположила 9M729 в нарушение на предишните ограничения на договора, докато Москва продължава да отрича тези обвинения.