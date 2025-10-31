Илияна Йотова: Ситуацията около минималната заплата беше театър

Вицепрезидентът определи като маневра ситуацията около минималната работна заплата в страната, за която управляващите вчера обявиха, че ще бъде в размер на 620 евро. „Беше театър, от самото начало знаеха, че трябва да спазят закона, но предпочетоха да се покажат пред българското общество като особено великодушни“, смята Илияна Йотова.

Вицепрезидентът Илияна Йотова отправи остра критика към управлението, като заяви, че правителството и мнозинството "се надпреварват да казват колко е важна подкрепата от Пеевски". Коментарът беше направен пред журналисти днес, 31 октомври, след участието ѝ в XXIII Национална научна конференция в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий".

Йотова припомни свое изявление от 5 юли. "Тогава казах, че правителството ще стои дотогава, докато каже господин Пеевски. Тогава политическа партия ГЕРБ много ми се обиди, а днешната председателка на парламента госпожа Рая Назарян каза, че обичам провокациите. Днес тя е председател, благодарение на тази подкрепа" – коментира вицепрезидентът, цитирана от БТА.

Законът за службите

Вицепрезидентът коментира и преодоляното от парламента вето на държавния глава относно законодателни промени, свързани със специалните служби. Тя потвърди, че доколкото е разбрала, "вече има внесено питане в Конституционния съд".

Според Йотова, тук не става въпрос за правни отношения, а за "чисто политическо решение".

"Аз не зная, а все пак имам достатъчно опит и в европейски структури, да има друга държава, която внася законопроект за един човек, с конкретно име. Докъде сме стигнали, за каква правова държава можем да говорим?" – попита риторично тя.

Илияна Йотова заключи, че това са "политически решения, с цел да се осигурят изборите догодина".

На въпрос от журналисти дали смяната на председателя на парламента е направена, за да се попълни т. нар. домова книга с имената на потенциалните служебни премиери, Йотова посочи: "Има и други имена, като стигнем до там, ще решим".