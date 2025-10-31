  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +10 / +20
Пловдив: +10 / +19
Варна: +12 / +22
Сандански: +12 / +19
Русе: +12 / +22
Добрич: +11 / +20
Видин: +13 / +22
Плевен: +11 / +21
Велико Търново: +7 / +19
Смолян: +4 / +12
Кюстендил: +9 / +17
Стара Загора: +9 / +18

БАЗ и СЗБ: Не виждаме проблем с посрещането на Новогодишната нощ и разплащането в левове и евро

  • Сподели в:
  • Viber
БАЗ и СЗБ: Не виждаме проблем с посрещането на Новогодишната нощ и разплащането в левове и евро
A A+ A++ A

През последните дни се разрази необяснима за нас истерия около посрещането на Новогодишната нощ в заведенията и преминаването от лев към евро на 1 януари.

Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България категорично заявяват, че не виждат проблем, а ако има такъв, той е изкуствено създаден.

Българският туризъм и заведенията в частност имат много проблеми, свързани с данъчна система, липса на държавни регулации, неравнопоставеност в сравнени с конкурентните ни пазари. Но посрещането на Новогодишната нощ със сигурност не е сред тях.

Още повече, че правилата са ясно разписани и никой няма повод за притеснение.

„В периода на двойно обращение (януари 2026 г.) при получено плащане в брой в левове или в евро търговецът връща остатъка изцяло в евро. Когато търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне остатъка изцяло в евро, връща остатъка изцяло в левове. Търговецът може да не приема повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, при една трансакция“, пише на сайта evroto.bg.

Така че настойчиво молим да не се създава излишна паника. Това вреди на бизнеса, оттам на икономиката и на държавата като цяло.

Ако все пак има останали някакви съмнения и някой неразбрал, настояваме Министерството на туризма да организира мащабна глобална среща за бранша до средата на месец декември, на която допълнително да бъдат разяснени евентуални спорни въпроси.

#БАЗ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Бизнес
Последно от Бизнес

Всички новини от Бизнес »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?