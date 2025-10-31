  • Instagram
Сиромахов: Най-старата мома отвлича най-стария ерген и го залоства в курника
Интересен пост публикува писателят Иво Сиромахов по повод (не)празнуването на Хелоуин. Публикуваме го без редакторска намеса:

В селото на майкини не признават хелоуин-мелоуин и разни такива американски измишльотини. Днес там празнуват стародавния български празник Малка Договедица.

Жените стават по изгрев слънце и умиват лицата си с газ, мас и оцет. После събират от къщата всички тигани, гевгири и джезвета и си правят от тях огърлици. Най-младата невеста оплита от зелен сезал чорап за свекървата и го накисва в домашна нафта на мийката.

Момите вплитат в косите си арматурна мрежа и я фиксират с полиуретанова пяна. Когато пяната стегне, се отива до черквата, застава се в четиритяхто края на черковния двор и се изнася иконата на Свети Гъдул Балахурлийски. С иконата се обикаля три пъти касата на изипей. После се внася отново в черквата и се целува. Преди залез се пие една чаена чаша топъл антифриз и се изрязват ноктите на петела.

Най-старата мома отвлича най-стария ерген и го залоства в курника. Там той трябва да рендоше и боядише стълбата на кокошките. Момата го държи залостен, докато ѝ хареше.

След залез се палят стари автомобилни гуми, счупени пластмасови легени и пробити бидони и се гадае по дима. Ако отива нагоре – годината ще е гадна. Ако върви настрани – годината ще е още по-гадна.

А буля дойде тая сутрин у майкини и вика: "когато всички американци си сложат мартеници, аз пак ще ги мразя“. Просто така сме устроени.

И се похвали, че вчера влязла в женската си енергия, затова сега спешно заминава на спа-хотел "Гинци луксури уелнес еврибари ризорт“. Там щяла да релаксне, да чилне и да се валидира.

#Иво Сиромахов

