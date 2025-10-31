Радостин Василев: Когато бюджетите влязат в зала, ще видите истинското лице на лицемерието

Младите лекари няма да получат това, което очакват като възнаграждения. Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред журналисти в кулоарите на парламента във връзка с бюджета, съобщи БТА.

"„Когато бюджетите влязат в зала, ще видите истинското лице на лицемерието“, добави депутатът.

По думите му хората няма как да са доволни от 20 лева корекция на минималната работна заплата, а работодателите със сигурност са по-доволни от това.

"Много пъти съм казвал, че има "ластик" на Бойко Борисов – той пуска едно нещо и когато види обществената реакция, прави корекции", каза още Василев.

Сигналите срещу "Величие" са обсъдени на съвет

Радостин Василев коментира и сигналите срещу депутати от парламентарната група на „Величие”, за които вчера съобщиха от МЕЧ.

"Днес случаят беше коментиран на председателски съвет", каза Василев. Той обясни, че парламентарните групи имат няколко дни да се запознаят със сигналите, след което трябва да се вземе решение дали да се сигнализира Централната избирателна комисия.

По думите му от „Величие“ не е имало реакция на сигналите.

"Не бяхме информирани какво се е случило със сигналите, подадени до председателя на парламента", добави той.