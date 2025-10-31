Кирил Домусчиев: Държавните служители също трябва да плащат осигуровки

Ако политици и синдикати не се вразумят, България я очаква дежавю на кризата от 2009 година. Това предупреди предприемачът и собственик на ФК "Лудогорец" Кирил Домусчиев в публикация в личния си профил във "Фейсбук".

По думите му страната ни е лидер в Европейския съюз по разходи за издръжка на публичната администрация. Той посочва, че общественият сектор вече е по-високоплатен от частния и скоро ще надхвърли 600 000 души.

"Той изсмуква хора и капитали от производителния бизнес, вместо да създава среда за развитие на истинското производство и услуги с добавена стойност. Само че зад чиновниците стои „бездънният“ държавен бюджет, а зад бизнесмена – опасност от фалит," коментира Домусчиев.

Бизнесменът критикува и предложенията в бюджета на НОИ за "ударно увеличаване на осигуровките с 2%", въпреки поетите по-рано ангажименти в социалния диалог подобна мярка да се обмисля едва след години.

Исторически паралели и предложения

Кирил Домусчиев прави паралел с други европейски държави, като отбелязва, че макар България да е древна страна, тя има не повече от 70 години "истински капитализъм".

"Синдикалисти и леви политици ни сравняват с Италия, Швеция и Германия, но не са чели достатъчно история – капитализъм в Италия има от още от времената на Древен Рим... Швеция и Германия са започнали работа с парни машини още в началото на 18-ти век," допълва той.

За да се избегне криза, Домусчиев предлага няколко мерки, сред които пълно замразяване на доходите и назначенията в обществения сектор, докато не бъде овладян бюджетният дефицит, който генерира инфлация.

Той е категоричен, че държавните служители също трябва да плащат осигуровки. Според него това е било бонус за тях, когато възнагражденията им са били по-ниски от тези в частния сектор, но сега ситуацията е обратна.

Бизнесменът смята още, че социалните плащания като пенсии, майчински и ниските възнаграждения в здравеопазването трябва да бъдат индексирани с инфлацията. Според него необходимите приходи могат да се намерят от "подобрение на събираемостта и ревизия на остарели несправедливи ставки – например, в сектор недвижими имоти".