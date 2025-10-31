1 на 8 деца в Пловдив се ражда недоносено

Всяка година в Пловдив и областта се раждат близо 6000 бебета, като около 12% от тях са недоносени. В града работят шест неонатологични отделения, като четири от тях са с най-високо ниво на компетентност и предоставят интензивна грижа за най-уязвимите новородени. На национално ниво 1 от 10 бебета годишно идва на бял свят преди термина си. Това превръща преждевременното раждане в една от най-сериозните тенденции, свързани с майчиното и детското здравеопазване у нас.

Именно в отговор на тази тревожна реалност се реализира националната кампания "Малки стъпки на големи герои“, организирана от фондация "Нашите недоносени деца", с цел да насърчи устойчивата подкрепа за децата, които се раждат твърде рано, и за техните семейства.

До 3 ноември "Пловдив Плаза Мол" ще бъде домакин на арт инсталацията "Люлка на надеждата“ – символичен елемент от кампанията, който приканва към съпричастност и активност. Посетителите ще могат да се снимат до люлката и да споделят своята подкрепа в социалните мрежи с хаштаг #МалкиСтъпкиНаГолемиГерои.

Като част от кампанията се провежда и онлайн благотворителна томбола, в която всеки може да участва с билет на стойност 10 лв. Дарителите в рамките на инициативата получават шанс да спечелят една от специално подбраните награди, предоставени от партньорите на Фондацията. Средствата ще бъдат използвани за подкрепа на недоносените деца и техните семейства – както в болничния период, така и след него.

"Преждевременно родените деца са истински герои, а семействата им преминават през изпитания, които изискват огромна сила и отдаденост. За съжаление, след изписването от болницата, много от тях остават без необходимата подкрепа. С тази кампания искаме не само да повишим осведомеността, но и да насърчим истинска ангажираност – защото вярвам, че дори най-малките стъпки могат да доведат до големи промени“ – сподели Моника Златанова, член на УС на Фондация "Нашите недоносени деца“.

В Пловдив се посрещат новородени от различни населени места в региона – сред тях Асеновград, Карлово, Раковски, Смолян, както и по-малки населени места, включително случаи, транспортирани по спешност.

Най-малкият пациент в Клиниката по неонатология към УМБАЛ "Свети Георги“ в момента е бебе с тегло едва 500 грама. Това напомня колко критична и високоспециализирана е грижата, необходима за най-малките пациенти и колко важна е близостта и подкрепата на семейството още от първите дни.

Фондация "Нашите недоносени деца“ неведнъж е подпомагала с дарителски кампании работата на неонатологичните отделения в Пловдив. В УМБАЛ "Пловдив“ е създадена една от семейните стаи, изградени с помощта на фондацията, които подкрепят препоръчваната от Световната здравна организация семейно-ориентирана грижа за преждевременно родените деца. В началото на 2023 г., благодарение на дарителска кампания, в отделението са доставени нови специализирани болнични легла, а неонатологиите в града получават и книжни копия от наръчника "Всичко за недоносените бебета“, насочен към родителите в първите дни след раждането.

Преждевременното раждане често води до допълнителни усложнения – около 30% от тези деца са изложени на риск от дългосрочни физически или когнитивни затруднения, а приблизително 40% от техните майки преминават през тревожност или депресивни състояния. Въпреки това, в страната все още липсват национални програми, които да осигуряват системна и дългосрочна подкрепа.

Кампанията "Малки стъпки на големи герои“ ще продължи до 17 ноември, когато светът отбелязва Световния ден на недоносените деца. Дотогава, освен Бургас, Стара Загора и Пловдив, тя предстои да премине и през градовете Варна и София, за да насърчи повече хора да се включат в подкрепата към недоносените деца и техните семейства.