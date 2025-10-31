Бързи лесни и вкусни странджанки родом от Бургас
Странджанките са едно от най-емблематичните ястия, които носят духа на Бургас и цялото Южно Черноморие. Простически на вид, но наситени с вкус и аромат, те са любимият „бърз обяд“ или закуска от поколението на бургазлии. А най-хубавото е, че се приготвя лесно у дома – само с няколко основни продукта.
🌿 Производство и специфика
Името „странджанка“ идва от Странджа планина – регион, известен със своите месни специалитети. Според бургазлии, това е тяхната версия на класическата „принцеса с кайма“, но с характерен местен привкус.
Разликата е в подправките и начина на печене – странджанките не са просто препечени филиите с кайма, а имат свой неповторим дух.
🧄 Какво ги отличава от обикновените принцеси?
Месото – традиционно се използва смес от свинска и телешка кайма (в съотношение 60:40), което придава личност.
Подправките – класическият вкус идва от комбинация от черен пипер, червен пипер, чубрица и малко лук, нарязан на ситно.
Хлябът – най-добре е да се използва бял хляб с по-дебели филии, за да поеме месната смес, без да се разкашква.
Печенето – странджанците се пекат в предварително загрята фурна на 200°C, докато каймата остава златиста, а долната част на филията остава леко мека, не е изсушена.
🍴 Необходими продукти (за 4 порции)
8 филии бял хляб
400 г кайма (смес свинска и телешка)
1 малка глава лук, ситно нарязан
1 яйце
1 ч.л. червен пипер
½ ч.л. черен пипер
1 ч.л. чубрица
сол на вкус
1 с.л. кисело мляко (по желание – за сочност)
🔥 Начин на приготвяне
Приготвяне на сместа:
В купа смесете каймата, яйцето, лука, подправките и киселото мляко. Разбъркайте добре, докато се получи хомогенна маса.
Намазване:
Намажете всяка филия равномерно с тънък слой от сместа – не силно дебел, за да не остане сурова.
Печене:
Подредете странджанките в тава, покрита с хартия за печене. Изпечете ги на 200°C за около 15–20 минути – докато каймата се запече равномерно и придобие апетитен загар.
Поднасяне:
Най-добре се сервират топли – с лютеница, айрян или кисели краставички.
💡 Съвети за съвършени странджанки
Добавете малко сирене или кашкавал върху каймата преди печене – за по-богат вкус.
Ако искате по-хрупкава коричка , накрая включете фурната на горен реотан за 2–3 минути.
За по-лека версия може да използвате пилешка кайма и пълнозърнест хляб.
А за автентичен бургаски вкус – не гарантирайте щипка чубрица и малко червен пипер!
❤️
Странджанките са повече от просто закуска – те са част от бургаския бит и топлите спомени от детството. Простотата им ги прави универсални, а вкусът им – незабравим.
Следващият път, когато се хапва нещо бързо, домашно и ароматно, дайте шанс на странджанките родом от Бургас – малка хапка с голямо сърце.
