Бързи лесни и вкусни странджанки родом от Бургас

Странджанките са едно от най-емблематичните ястия, които носят духа на Бургас и цялото Южно Черноморие. Простически на вид, но наситени с вкус и аромат, те са любимият „бърз обяд“ или закуска от поколението на бургазлии. А най-хубавото е, че се приготвя лесно у дома – само с няколко основни продукта.

🌿 Производство и специфика

Името „странджанка“ идва от Странджа планина – регион, известен със своите месни специалитети. Според бургазлии, това е тяхната версия на класическата „принцеса с кайма“, но с характерен местен привкус.

Разликата е в подправките и начина на печене – странджанките не са просто препечени филиите с кайма, а имат свой неповторим дух.

🧄 Какво ги отличава от обикновените принцеси?

Месото – традиционно се използва смес от свинска и телешка кайма (в съотношение 60:40), което придава личност.

Подправките – класическият вкус идва от комбинация от черен пипер, червен пипер, чубрица и малко лук, нарязан на ситно.

Хлябът – най-добре е да се използва бял хляб с по-дебели филии, за да поеме месната смес, без да се разкашква.

Печенето – странджанците се пекат в предварително загрята фурна на 200°C, докато каймата остава златиста, а долната част на филията остава леко мека, не е изсушена.

🍴 Необходими продукти (за 4 порции)

8 филии бял хляб

400 г кайма (смес свинска и телешка)

1 малка глава лук, ситно нарязан

1 яйце

1 ч.л. червен пипер

½ ч.л. черен пипер

1 ч.л. чубрица

сол на вкус

1 с.л. кисело мляко (по желание – за сочност)

🔥 Начин на приготвяне

Приготвяне на сместа:

В купа смесете каймата, яйцето, лука, подправките и киселото мляко. Разбъркайте добре, докато се получи хомогенна маса.

Намазване:

Намажете всяка филия равномерно с тънък слой от сместа – не силно дебел, за да не остане сурова.

Печене:

Подредете странджанките в тава, покрита с хартия за печене. Изпечете ги на 200°C за около 15–20 минути – докато каймата се запече равномерно и придобие апетитен загар.

Поднасяне:

Най-добре се сервират топли – с лютеница, айрян или кисели краставички.

💡 Съвети за съвършени странджанки

Добавете малко сирене или кашкавал върху каймата преди печене – за по-богат вкус.

Ако искате по-хрупкава коричка , накрая включете фурната на горен реотан за 2–3 минути.

За по-лека версия може да използвате пилешка кайма и пълнозърнест хляб.

А за автентичен бургаски вкус – не гарантирайте щипка чубрица и малко червен пипер!

❤️

Странджанките са повече от просто закуска – те са част от бургаския бит и топлите спомени от детството. Простотата им ги прави универсални, а вкусът им – незабравим.

Следващият път, когато се хапва нещо бързо, домашно и ароматно, дайте шанс на странджанките родом от Бургас – малка хапка с голямо сърце.