Ето кои пенсионери взимат с 1000 лева отгоре пенсия

Пенсиите на военни и полицаи са средно с близо 1000 лв. по-високи от тези на останалите работещи хора в страната, показват данни на НОИ. Средният размер на отпуснатите пенсии на военни и полицаи през първата половина на годината е 1925 лв. А средният размер на останалите отпуснати пенсии за стаж и възраст за полугодието е 940 лв. В групата на хората от силовите ведомства влизат и служители на ДАНС, Държавна агенция "Разузнаване“ и ГД "Пожарна безопасност и защита на населението“.

Общият брой на пенсионерите в страната е малко над 2 млн., от тях личните пенсии са малко над 1,95 млн., а още над 100 хил. са наследствените пенсии. Хората с лични пенсии, работили в силовите ведомства в страната, са общо 77 802, което е под 4 на сто от всички хора с лични пенсии.

Причините за по-високите пенсии на работещите в силовите ведомства са няколко. Сред тях е възможността хората от силовите структури да излизат в пенсия на по-малко години, пише "Труд“. За настоящата година военни и полицаи могат да получат пенсия при навършване на възраст 54 години и 4 месеца и 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3 (18 години) да са били в съответното силово ведомство. Ако тези хора не се пенсионират при навършване на изискваната възраст, всяка година допълнителен стаж им осигурява по-висока пенсия.

В момента за работещите в масовата трета категория труд, за да получат пенсия, за жените са необходими достигането на възраст от 62 години и 4 месеца и стаж от 36 години и 8 месеца, а за мъжете са необходими възраст от 64 години и 8 месеца и стаж от 39 години и 8 месеца. Тоест за мъжете, които не са военни или полицаи, изискваната възраст за пенсия е с над 10 години по-голяма, а изискваният стаж е с над 12 години по-голям.

По-съществена причина за високите пенсии на военни и полицаи е, че при тях три години действително изслужено време се зачитат за пет години осигурителен стаж от трета категория. Тоест, ако човек е работил изискваните 27 години в съответното ведомство, те му се зачитат за 45 години стаж от трета категория труд. Ако човек е работил в силово ведомство 30 години, му зачитат стаж от 50 години.

При прилагане на формулата за определяна на пенсиите наличието на такъв голям стаж води до вземане на висока пенсия. Служител на Министерство на отбраната, който е работил 30 години, ще взема с 25% по-висока пенсия от работник, който е осигуряван на същата заплата като военния и има по-голям действителен стаж от 40 години.

Сред причините за голямата разлика в пенсиите на полицаи и военни от останалите работещи хора в страната е, че служителите в силовите ведомства са осигурени върху пълния размер на работните си заплати. Докато за голяма част от хората в страната това не е така. Много хора са осигурени върху минималната работна заплата, макар да изкарват по-високи доходи. Това води до намаляване на пенсията им. Дори управляващите признават, че е твърде голям делът на сивата икономика в страната. Спестяването на осигуровки води до вземането на ниски пенсии. Проблемът е известен от години, но твърде бавно стават някакви промени.

Данните на НОИ показват и изоставане на размера на старите пенсии от новите. При положение, че отпуснатите нови пенсии за стаж и възраст през първата половина на годината са средно 940 лв., средният размер на всички пенсии за стаж и възраст в страната към края на юни е 887 лв. Отпуснатите нови пенсии за хора от силовите ведомства са средно 1925 лв., а средният размер на всички изплащани пенсии на бивши военни и полицаи е 1674 лв. Причината за това е използването на "швейцарското правило“ за ежегодно индексиране на пенсиите в страната с 50 на сто от инфлацията и с 50 на сто от ръста на средния осигурителен доход за предходната година.

В добри за икономиката на страната години инфлацията е по-ниска от увеличението на доходите на работещите хора. А размерът на новите пенсии зависи от средния осигурителен доход при отпускането им. Така използването на "швейцарското правило“ води до изоставане на старите пенсии от новите. В момента на отпускане пенсиите може да имат висок коефициент на заместване на получавания преди пенсионирането доход. Но с течение на годините финансовото положение на пенсионерите се влошава спрямо това на работещите хора.