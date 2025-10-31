Учител и треньор с молба към родителите: Спестете на децата си Хелоуин

Като родител, учител и треньор, се обръщам към всеки един от вас с едно искрено послание -спестете на децата си празнуването на „Хелоуин“. Това пише в пост Димитър Димитров, който е спортен деец, треньор и преподавател.

"Това е чужд, езически и католически празник, изцяло обвързан с мистиката и тъмните сили. Нека не позволяваме подобни влияния да стават част от детството на нашите деца. Те не заслужават да растат, възпитавани в култура, която няма нищо общо с българската.България има невероятно богата история и култура.

Имаме празници, традиции и герои, които са ни запазили като народ през вековете. На 1 ноември честваме Деня на народните будители - хората, които съхраниха българския дух, език и вяра през пет века робство. Разкажете на децата си за тях!

Покажете им какво означава да си българин, да уважаваш корена си, да почиташ предците, а не измислени герои, вампири, вещици и духове.А ако искате да ги облечете в костюми и да усетят магията на българските обичаи -заведете ги на Сирни Заговезни, когато кукерите гонят злото, не го празнуват.

Нека бъдем будни, а не подражатели.Благодаря ви, че отделихте време да прочетете тези редове."



