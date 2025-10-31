Срещата между Тръмп и Путин в Будапеща официално отменена заради руските изисквания относно Украйна

Планираната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Будапеща е отменена, след като Москва е поставила неприемливи изисквания относно Украйна, съобщава Financial Times. Според информацията на изданието, позицията на Русия е била неприемлива за Съединените щати, което е довело до решението за отмяна.

Повече по темата: Провалът на Тръмп: Защо дипломацията с Путин е обречена

Срещата бе обявена на 16 октомври след телефонен разговор между двамата лидери, като за място бе избрана Будапеща. Подготовката трябваше да се координира от американския държавен секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров, но срещата бе отменена скоро след това. Медийните съобщения посочват, че Русия е настоявала за максималистки условия за прекратяване на огъня в Украйна, включително териториални отстъпки, ограничения върху украинските въоръжени сили и гаранции, че страната няма да се присъедини към НАТО. Тръмп заяви, че не желае да участва в разговори, които биха били загуба на време, като същевременно потвърди готовност за среща само ако може да се постигне практическо споразумение за прекратяване на войната.

Отмяната последва санкциите на САЩ от 23 октомври срещу руските петролни гиганти Роснефт и Лукойл, както и призива на Министерството на финансите Русия незабавно да се съгласи на прекратяване на огъня. Въпреки че Москва сигнализира, че Путин остава отворен за обсъждане на темата, не е определена дата или рамка за бъдеща среща.

Украинският президент Володимир Зеленски изрази готовност да участва, ако бъде поканен, както в тристранна среща, така и чрез дипломация тип "совалка", но критикува Унгария като домакин заради проруската й позиция и напрегнатите отношения с Киев. Зеленски предупреди, че всякакъв „будапещенски сценарий“, наподобяващ гаранциите за сигурност от 1994 г. за Украйна, Беларус и Казахстан, би бил непродуктивен.

От връщането си на власт по-рано тази година Тръмп се опитва да постигне бързо разрешение на конфликта в Украйна чрез директни разговори с руски представители, включително срещата в Аляска, но тези усилия все още не са довели до пробив.