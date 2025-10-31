Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания отпразнуваха Хелоуин в Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп отпразнуваха Хелоуин в Белия дом в четвъртък вечер (местно време).

В духа на дългогодишната традиция президентът и първата дама раздадоха бонбони на десетки малки участници в празника, които посетиха Белия дом. Децата получиха гигантски шоколадови блокчета Hershey с печата на президентството, докато двойката ги посрещаше на празнично украсения Южна морава.

Един от запомнящите се моменти беше, когато президентът Тръмп остави автограф на голф топката на млад тийнейджър, облечен по случай празника. В един момент той се обърна към пресата и с усмивка отбеляза: „Опашката е дълга. Почти е толкова голяма, колкото балната зала.“

Друг забавен момент настъпи, когато три деца пристигнаха облечени като президент Тръмп, първата дама и „охранителен“ агент. Президентът се засмя, "даде пет" на едно от децата и им направи знак да се обърнат, за да могат камерите да заснемат костюмите.

Хелоуин, който се отбелязва ежегодно на 31 октомври, има както езически, така и християнски корени и днес широко се празнува със светски обичаи като костюмени партита, издълбаване на тикви и „трик или лакомство“.

Събитието се проведе малко след като президентът Тръмп се върна от дипломатическото си турне в Азия. Пътуването започна в Малайзия, където той присъства на подписването на мирна декларация между Тайланд и Камбоджа.

В Япония Тръмп се срещна с първата жена премиер на страната, Санае Такаичи, преди да продължи за Южна Корея за среща с китайския президент Си Дзинпин.

По време на разговорите между Тръмп и Си бяха постигнати няколко ключови споразумения, целящи облекчаване на търговските напрежения и засилване на сътрудничеството в различни сектори.

Срещата последва месеци на напрегнати отношения между Вашингтон и Пекин, през които двете страни наложиха ограничения върху важни износи. По-рано през октомври Китай ограничи някои ключови доставки, докато САЩ предупреди за потенциални забрани върху износа на софтуер за Китай.