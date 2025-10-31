Чарлз III отне всички титли и отличия на принц Андрю заради скандала с Епстийн

Британският Крал Чарлз III официално започна процеса по отнемане на всички кралски титли, отличия и звания на своя по-малък брат, принц Андрю, съобщи Бъкингамският дворец в четвъртък. Решението включва и заповед принцът да освободи резиденцията си във Уиндзор – Royal Lodge, което е най-решителната стъпка досега за дистанциране на монархията от скандала около връзките му с покойния сексуален насилник Джефри Епстийн.

Според официалното съобщение Андрю вече няма да носи титлите „принц Андрю“ или „херцог на Йорк“, а ще се нарича просто Андрю Маунтбатън Уиндзор. Другите му титли, като граф на Инвернес и барон Килилий, също ще бъдат отнети, заедно със званието „Негово кралско височество“. Отменят се и неговите отличия, включително рицар-голям кръст на Кралския викториански орден и членство в Ордена на Гартър.

Бъкингамският дворец уточни, че решението е взето „независимо от факта, че той продължава да отрича обвиненията“, като добави, че „техните величества искат да подчертаят, че мислите и дълбокото им съчувствие остават с жертвите и оцелелите от всякакви форми на насилие“. Решението на краля е взето с пълната подкрепа на принца на Уелс и след консултация с правителствените власти, като британското правителство също го е подкрепило, определяйки го като подходяща стъпка за запазване на общественото доверие в монархията.

Отнемането на титлите следва следново обществено внимание върху връзката на Андрю с Епстийн и нов интерес към обвиненията на Вирджиния Джуфре, която твърди, че Андрю я е насилвал сексуално, когато тя е била на 17 години. Скандалът се възроди по-рано този месец след публикуването на откъси от посмъртните мемоари на Джуфре. Андрю последователно отрича обвиненията и през 2022 г. постигна извънсъдебно споразумение с Джуфре за 12 милиона паунда, без да признае вина.

Семейството на Джуфре определи решението на краля като „победа“ за наследството ѝ, заявявайки, че тя „със своята истина и изключителна смелост е съборила британски принц“. Брат ѝ, Скай Робъртс, похвали Чарлз за позицията му, но настоя Андрю да понесе наказателна отговорност, като заяви, че „му е мястото зад решетките“.

Част от кралската заповед е и официално уведомление към Андрю да предаде имота Royal Lodge, 30-стаен имот във Уиндзор, който е обитавал десетилетия. Бившата му съпруга Сара Фъргюсън, която също е живяла там, също ще се изнесе и ще си осигури друго жилище. Очаква се принц Андрю да се премести в по-малка частна резиденция на имота на краля в Сандригъм, Норфолк, като финансовата му подкрепа ще бъде осигурена лично от монарха.

Решението на краля идва след нарастващо политическо и обществено напрежение за по-голяма отчетност. Макар че се разглеждаше възможността херцогството на Йорк да бъде отменено чрез Парламента, Чарлз предпочел директна кралска заповед, за да не се отклонява вниманието от националните приоритети.

Политическите лидери приветстваха решението. Лидерът на Консерваторите Кеми Баденоч го определи като „трудна, но необходима стъпка“, а министърът на културата Лиса Нанди го нарече „смело и важно послание към жертвите на насилие“. В САЩ конгресмен Сухас Субраманям призова Андрю да свидетелства пред Конгреса за връзките си с криминалната мрежа на Епстийн, като отбеляза, че отнемането на титли „не е достатъчно“ и той дължи на жертвите да „разкрие всичко, което знае“.