В коя европейска държава коледният бонус е задължителен
Словенското правителство одобри законопроект, въвеждащ задължителен коледен бонус за всички служители, съобщават местните медии, цититани от БТА.
Така наречената зимна празнична надбавка ще бъде в размер на половината минимална работна заплата, което означава, че за тази година ще бъде на стойност 639 евро.
Според приетата вчера разпоредба срокът за изплащане на бонуса е не по-късно от 18 дни след крайния срок за изплащане на заплатите през ноември.
Ако компанията има затруднения с ликвидността, парите могат да бъдат изплатени до 31 март, отбелязва словенското издание на „Форбс“.
