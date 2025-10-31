Президентът връчва почетен знак на културни дейци

Президентът Румен Радев ще удостои утре с Почетния знак на президента изявени български културни дейци, съобщи БТА. Церемониите ще се състоят на 31 октомври в Гербовата зала на "Дондуков" 2 в навечерието на Деня на народните будители, който се чества на 1 ноември.

Първата церемония ще започне в 12:00 часа, когато с Почетния знак на президента ще бъдат отличени шест културни дейци за техния значим принос в областта на науката, образованието, културата и изкуството, както и по повод кръгли годишнини.

Отличените творци и учени

Сред удостоените са изявеният български художник Емил Стойчев, световноизвестният учен и културолог проф. Иван Маразов, музикантът и композитор Атанас Стоев, философът и академичен преподавател проф. Васил Проданов и народната певица Бинка Добрева.

Втората церемония ще се проведе в 13:30 часа, когато отличие ще получат още петима български дейци за изключителни заслуги и във връзка с навършване на кръгли годишнини. Сред тях са българският учен и историк Светлозар Елдъров, балетният артист, педагог и културен деец Бойко Неделчев и читалищният деятел Мария Златкова.

Признание за приноса към културата

Почетният знак на президента ще получи и изявеният български учен проф. Георги Михов, както и подполковник Ради Радев, дългогодишен главен диригент на Гвардейския представителен духов оркестър.

Денят на народните будители е официален празник в България, отбелязван на 1 ноември в чест на делото на просветителите, книжовниците и борците за национално освобождение, които са съхранили духовните ценности на българския народ през вековете