Борисов: Има опасност да надхвърлим 3% дефицит, но ще се стараем да не го направим

Борисов: Има опасност да надхвърлим 3% дефицит, но ще се стараем да не го направим
Има опасност да надхвърлим 3% дефицит, но ще се стараем да не го направим и през приходите да го компенсираме, това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.


#Бойко Борисов

