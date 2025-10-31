Борисов: Има опасност да надхвърлим 3% дефицит, но ще се стараем да не го направим
Има опасност да надхвърлим 3% дефицит, но ще се стараем да не го направим и през приходите да го компенсираме, това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
