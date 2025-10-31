Гърция въвежда доброволна военна служба за жени

Гърция ще въведе доброволно набиране на жени във въоръжените си сили от 2026 година, обяви министърът на отбраната Никос Дендиас. Решението е част от мащабната реформа "Agenda 2030" за модернизация на гръцката армия.

"Започваме доброволното набиране на жени във въоръжените сили през следващата година. Ще сформираме подразделение от 100 до 150 доброволки, за да укрепим допълнително връзката между жените и въоръжените ни сили", заяви Дендиас на икономическа конференция на изданието Naftemporiki.

В момента жените съставляват около 17 процента от личния състав на гръцките въоръжени сили, което е сравнимо с международните стандарти. Министърът на отбраната обаче подчерта необходимостта от по-дълбоки промени в структурата и културата на армията.

"Трябва да направим още една крачка напред – да създадем необходимата инфраструктура, както и начин на мислене и култура, така че ако е необходимо, жените да могат да служат редом с мъжете в гръцките въоръжени сили", добави Дендиас.

Отговор на демографските предизвикания

Решението за доброволно набиране на жени идва на фона на сериозни проблеми с недостиг на кадри в гръцките въоръжени сили. Над половината места във военните академии на страната остават незаети, а интересът към военната кариера рязко намалява.

Дендиас е подчертавал многократно, че Гърция не може да разчита изцяло на професионална армия заради демографските реалности. Страната има население от около 11 милиона души, докато съседна Турция наближава 100 милиона и според гръцкия министър представлява потенциална заплаха.

Първа стъпка към задължителна служба

Доброволната военна служба за жени е предвидена в закон от 1977 година, който обаче никога не е бил приложен на практика. Новата инициатива полага основите за евентуално въвеждане на задължителна военна служба за жени в бъдеще, макар това да остава дългосрочна цел.

В Гърция военната служба е задължителна за мъжете на възраст от 19 до 45 години, като продължителността варира от шест до 12 месеца в зависимост от обстоятелствата. От януари 2026 година наборниците ще служат само в сухопътните войски.