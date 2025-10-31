Ивелин Михайлов: Борисов и Пеевски ни предложиха мястото на ИТН със заплахи, не с пари

Партия "Величие" отговори на вчерашните обвинения на лидера на "Морал, единство, чест" Радостин Василев за документни престъпления и незаконосъобразно изразходване на субсидия. Всички разходи по кампании и субсидии са отчетени и подлежат на пълен финансов контрол, категорични са от партията.

"Ще публикуваме всеки документ, ако се наложи, но няма да позволим измислени обвинения да заменят дебата за политики," се казва в позицията на "Величие", предадена от БТА.

Предложение от Борисов и Пеевски със заплахи

Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов разкри, че е имало предложение от страна на председателите на ГЕРБ Бойко Борисов и "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски формацията му да заеме мястото на "Има такъв народ" в управляващата коалиция.

"Този път не бяха предложени пари - имаше само заплахи," заяви Михайлов, цитиран от БТА.

Той твърди, че му е казано в прав текст: "Знаем кой държи съда и прокуратурата." Според лидера на "Величие" целта не е търсене на справедливост, а създаване на шум, инсинуации и арести за смачкване на политически опоненти.

Обвинения в политическо изнудване

От "Величие" обявиха, че осъждат опитите за политическо изнудване и манипулация, организирани от лица, свързани с партия МЕЧ и нейния представител Радостин Василев.

"Няма да се поддадем на изнудване, на шантаж и на натиск от структури, които пазят властта си чрез страх и манипулации. Нашата борба не е срещу отделни личности, а срещу системата, която ги произвежда," категоричен е Михайлов.

Отговор на обвиненията на Василев

Ивелин Михайлов определи изявлението на Радостин Василев като част от сценарий за дискредитация. "Вместо реални факти, бяха представени човешки отношения и социални казуси като престъпления. Това е театър, който цели дискредитация, а не справедливост," посочи той.

Припомняме, че вчера Радостин Василев обвини депутати и председателя на "Величие" в нарушения, свързани с документни престъпления с източване на държавен ресурс, както и със незаконосъобразно и нецелесъобразно изразходване на субсидията на партията.