Хелоуин е: Вижте любопитни факти, които може би не знаехте!

Празникът Хелоуин се отбелязва всяка година на 31 октомври - в навечерието на католическия Ден на Вси светии на 1 ноември. Първоначално той е бил разпространен в англоезичните страни, но впоследствие става популярен в голяма част от Европа, в това число и България, Латинска Америка, Австралия, Нова Зеландия и някои азиатски държави.





Честването на Хелоуин води началото си от традициите на древните келти в Шотландия и Ирландия. Келтските племена разделяли годината на две части - тъмна и светла. Преди началото на тъмния период от годината, в последния октомврийски ден, бил отбелязван езическият празник на реколтата Сауин. Смятало се, че през този граничен период между лятото и зимата се отваря врата към отвъдния свят и че сред хората могат да плъзнат духове. За да се защитят от нечисти сили, келтите обличали животински кожи, палели огньове и извършвали жертвоприношения.

Сауин бил отбелязван и след разпространението на християнството на Британските острови през 2-4 век. За да намали влиянието на езическия празник, Католическата църква започнала от 8-ми век да отбелязва Деня на Вси светии - 1 ноември. Въз основа на тези два празника се оформили традициите, свързани с Хелоуин, който включва келтски обичаи и католически обреди.





Главният атрибут на празника е фенер от тиква, в чиято вътрешност е поставена свещ. Той символизира края на прибирането на реколтата и освен това помага да бъдат прогонени злите духове. Първоначално за създаването му в Шотландия и Ирландия била използвана ряпа. След като емигранти от Англия пренесли традициите на Хелоуин в Северна Америка, вместо на ряпа, започнало използването на по-достъпната в Новия свят тиква.

Черният и оранжевият цвят традиционно се свързват с Хелоуин. Оранжевото символизира сила и издръжливост, а заедно с кафявото и златното - прибиране на реколтата и есента. Черното обикновено е символ на смъртта и мрака и служи за напомняне, че навремето Хелоуин е бил фестивал, маркиращ границите между живота и неговия край. Ето и някои любопитни факти за празника:



Хелоуин е вторият най-комерсиален празник след Коледа. В редица страни, сред които Франция и Австралия, празникът е смятан за нежелано и твърде комерсиално американско влияние.



Думата "вещица" идва от староанглийски и означава "мъдра жена".



Смята се, че дете, родено на Хелоуин, притежава способността да разговаря с духове.



Хелоуин е съпътстван от някои фобии - фазмофобия (страх от призраци), викафобия (страх от вещерство), никтофобия (страх от тъмно). Страхът от самия празник е известен като самхаинофобия.



Хари Худини - един от най-известните и загадъчни илюзионисти, живели някога, умира в нощта на Хелоуин през 1926 г.



Салем, Масачузетс и Анока, Минесота са самопровъзгласилите се световни столици на Хелоуин.



Според класификацията тиквата е плод, а не зеленчук.



Бостън, Масачузетс държи рекорда за много тиквени фенери, запалени едновременно - 30 128.



Класическият хорър "Хелоуин" е заснет за 21 дни. Звуците от намушкване във филма са произведени от забиването на нож в диня.



В Белвил, Мисури е незаконно човек да иска бонбони на празника, ако е над 13-годишна възраст.



В Дъблин, Джорджия е незаконно индивиди над 16-годишна възраст да носят маска и слънчеви очила, или да покриват по какъвто и да е друг начин лицата си на Хелоуин.



В Алабама законът забранява преобличането като свещеник или монахиня на празника.



Петдесет процента от малчуганите предпочитат да получават шоколадови бонбони за Хелоуин, 24 процента - нешоколадови, а 10 процента - дъвки. Торбичката с лакомства, която едно дете събира на празника, съдържа средно 11 000 калории.



Рекордът за най-бързо издълбаване на образ върху тиква е 24.03 секунди и принадлежи на Стивън Кларк.

