Депутатите обсъждат нови правила за защита на потребителите

Депутатите ще обсъдят на първо четене промени в Закона за защита на потребителите, предвижда програмата на Народното събрание за днешния пленарен ден.

Измененията са внесени от Министерския съвет и с тях се въвеждат изискванията на европейска директива относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите, създават се условия за прилагане на европейски регламент относно общата безопасност на продуктите, както и се урежда надзорът на пазара за обща безопасност на продуктите в съответствие с европейския регламент.

Със законопроекта се разширява значително материалният обхват на представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите. Включени са нови области като защита на данните, финансови услуги, пътуване и туризъм, енергетика, телекомуникации, права на пътниците, предоставяне на услуги, обща безопасност на продуктите и други. Разширява се кръгът на квалифицираните организации, имащи право да предявяват представителни искове за средства за правна защита. Такива ще могат да се предявяват не само от сдруженията на потребителите, както е до момента, но и от Комисията за защита на потребителите (КЗП) и квалифицирани организации, определени от държавите членки на ЕС за предявяване на трансгранични представителни искове.

Законопроектът определя КЗП като единно национално звено за контакт на България в Европейската система за бързо предупреждение за обмен на информация за предприетите коригиращи мерки за опасни продукти. С промените се установяват задължителни изисквания за изземване на опасни продукти и за предоставяне на информация на потребителите в случаите на изземване на опасни продукти. Предоставят се правни средства за защита на потребителите в случай на изземване на опасни продукти - ремонт, замяна, намаляване на цената, прекратяване на договора или възстановяване на платените средства.

В програмата за днес е предвиден и редовен парламентарен контрол. На въпроси на депутати ще отговарят вицепремиерите Атанас Зафиров и Гроздан Караджов и министрите Георги Тахов, Петър Дилов, Жечо Станков, Даниел Митов, Георг Георгиев, Иван Иванов, Красимир Вълчев и Иван Пешев.