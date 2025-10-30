Магнитни бури през НОЕМВРИ по дати и часове

Според предварителните прогнози, през ноември 2025 година се очакват слаби магнитни бури. И макар месецът да се счита за относително спокоен, има вероятност от няколко неблагоприятни дни в началото, средата и края на месеца.

5 ноември: Идеален старт. Магнитното поле на Земята е спокойно, KP-индексът не надвишава 2. Смело планирайте най-важните си дела и начинания.

6–7 ноември: Първа вълна. На 6 ноември магнитосферата ще стане възбудена (KP 4), а на 7 ноември ни очаква първата слаба магнитна буря от ниво G1 (KP 5).

8–9 ноември: Продължение на неспокойния период.

8 ноември — отново възбудено състояние (KP 4),

— отново възбудено състояние (KP 4), 9 ноември — втора слаба буря (KP 5).

10 ноември: Лека передишка. Фонът се връща към спокойни стойности (KP 2).

11–12 ноември: Поредният двудневен период на нестабилност с показатели KP 4.

13–14 ноември: Стабилизиране. Геомагнитната обстановка се нормализира (KP 2–3).

15 ноември: Краткотраен скок до ниво KP 4.

16–19 ноември: Най-дългият и стабилно спокоен промеждутък за месеца с показатели KP 2–3.

20 ноември: Единичен епизод на възбудена магнитосфера (KP 4).

21–23 ноември: Фонът остава в нормата, бури не се очакват.

24 ноември: Финалната за месеца слаба магнитна буря (KP 5).

25–30 ноември: Краят на ноември ще премине под знака на пълно геомагнитно спокойствие.

Следва да се подчертае, че това е само предварителна прогноза на специалистите, която може да се променя. Все пак новите слънчеви изригвания и изхвърлянето на коронална маса, провокиращи магнитните бури на Земята, е възможно да възникнат по всяко време.

Защо е важно да се знаят опасните дати на магнитните бури

Пренебрегването на магнитните бури може да доведе до обостряне на хронични заболявания, влошаване на здравето и дори до извънредни ситуации поради загуба на концентрация.

За здравите хора бурите могат да бъдат и стрес, който се натрупва незабелязано, но след това се проявява под формата на понижен имунитет и енергия.

Календарът на магнитните бури ви помага да планирате по-добре важни дела, пътувания, спортни дейности и просто да избягвате ненужни рискове. През тези дни трябва да бъдете особено внимателни как се чувствате и да сведете до минимум стреса.

Учените отбелязват, че дългосрочните прогнози могат да претърпят промяна поради внезапни слънчеви изригвания, затова е важно да следите за актуализации в специализираните сайтове.

Календар на магнитните бури през м. ноември 2025 г. до дати и часове по EEST:

Дата 0 ч 3 ч 6 ч 9 ч 12 ч 15 ч 18 ч 21 ч 1.11, сб. 3 3 3 3 3 3 3 2 2 .11, нед. 2 2 2 2 2 2 2 2 3.11 (пн.) 2 2 2 2 2 2 2 2 4 .11 (вт) 2 2 2 2 2 2 2 2 5.11 (ср) 2 2 2 2 2 2 2 3 6 .11 (чт) 3 3 3 3 3 3 3 4 7.11 (пт) 4 4 4 4 4 4 4 5 8.11 (сб) 5 5 5 5 5 5 5 5 9.11 (нед) 5 5 5 5 5 5 5 3 10.11 (пн) 3 3 3 3 3 3 3 3 11.11 (вт) 3 3 3 3 3 3 3 2 12.11 (ср) 2 2 2 2 2 2 2 2 13.11 (чт) 2 2 2 2 2 2 2 2 14.11 (пт) 2 2 2 2 2 2 2 5 15.11 (сб) 5 5 5 5 5 5 5 3 16.11 (нед) 3 3 3 3 3 3 3 2 17.11 (пн) 2 2 2 2 2 2 2 2 18.11 (вт) 2 2 2 2 2 2 2 2 19.11 (ср) 2 2 2 2 2 2 2 3 20.11 (чт) 3 3 3 3 3 3 3 3 21.11 (пт) 3 3 3 3 3 3 3 2 22.11 (сб) 2 2 2 2 2 2 2 2 23.11 (нед) 2 2 2 2 2 2 2 3 24.11 (пн) 3 3 3 3 3 3 3 5 25.11 (вт) 5 5 5 5 5 5 5 4 26.11 (ср) 4 4 4 4 4 4 4 3 27.11 (чт) 3 3 3 3 3 3 3 2 28.11 (пт) 2 2 2 2 2 2 2 1 2911 (сб) 1 1 1 1 1 1 1 1 30.11 (нед) 1 1 1 1 1 1 1 1

Индекс на нивата на геомагнитната активност:​

Интензитетът на магнитната буря е важен параметър, който може да варира от незначителен до много силен. За да се оцени нейният мащаб, се използват специални скали – петстепенната (индекс G) и осемстепенната (K-индекс).

K-индексът отразява колебанията в земното магнитно поле, измервани от обсерватории по света. Стойностите му са между 0 и 9, където 0 означава пълно спокойствие, а 9 – изключително мощна буря, способна да наруши работата на електронни и комуникационни системи.

Този индекс е полезен не само за учени и метеоролози, но и за чувствителни хора, които могат да планират деня си според геомагнитната активност. Освен това той се използва за прогнозиране на възможни проблеми в работата на сателити, радиовръзки, енергийни мрежи, а също и в авиацията и навигацията, където магнитните смущения могат да повлияят на точността на уредите.

Проследяването на К-индекса помага да се разберат по-добре циклите на слънчевата активност и тяхното въздействие върху Земята, което е от значение за науките като астрофизика и геомагнетизъм.

1 – Без значими смущения

2 – Незначителни смущения

3 – Слаба буря

4 – Лека буря

5 – Умерена буря

6 – Силна буря

7 – Много силна буря

8 – Екстремна буря

Какво е геомагнитна буря?

Магнитната буря е временно смущение в магнитното поле на Земята. Тя възниква поради изригвания на Слънцето и свързаните с тях явления.

На Слънцето понякога се случват мощни изхвърляния на плазма и магнитни полета. Те се наричат междупланетни изхвърляния на коронална маса. Съществуват и специфични области на границата между потоците на слънчевия вятър с различна скорост, които също могат да повлияят на Земята. Когато тези структури достигнат нашата планета, те взаимодействат с нейното магнитно поле и се случва следното:

· Нарастването на налягането на слънчевия вятър свива магнитното поле на Земята.

· Магнитното поле на слънчевия вятър се сблъсква с магнитното поле на Земята и му предава допълнителна енергия.

· В резултат на това в магнитното поле на Земята се засилва движението на плазмата и се увеличава електричеството.

· Заради това могат да възникнат различни проблеми с радиовръзките и навигацията; с токове, които могат да нарушат работата на електрическите мрежи; и полярни сияния, които могат да се видят дори на по-ниски географски ширини.

Честотата на магнитните бури зависи от цикъла на слънчевата активност: когато на Слънцето има много петна и изригвания, бурите се случват по-често.

Как магнитите бури влияят върху хората?

Не всеки е еднакво чувствителен към магнитни бури, но някои симптоми са често срещани:

· Главоболие

· Виене на свят

· Мигрена

· Гадене

· Повишаване или понижаване на кръвното налягане

· Обща слабост

· Сънливост

· Нарушение на съня

· Бърза умора

· Нарушена концентрация и производителност

· Раздразнителност

· Апатия

· Повишена емоционалност

· Остра реакция на различни ситуации

· Агресия

· Промени в настроението

· Обостряне на хронични заболявания

· Влошаване на концентрацията

· Особено уязвими са хората със сърдечно-съдови заболявания, метеочувствителните хора, бременните жени и децата.

За да се сведе до минимум въздействието на магнитните бури, лекарите съветват:

· Спете достатъчно – поне 7-9 часа на ден

· Пийте повече чиста вода – това помага за поддържане на нормално кръвообращение

· Хранете се нормално, добавете витамини и минерали към диетата си чрез повече зеленчуци и плодове

· Намалете количеството кафе и кофеинови напитки, не злоупотребявайте с енергийни напитки

· Струва си да се откажете от алкохола и нездравословната храна, която натоварва тялото

· Избягвайте стреса – не планирайте важни неща в опасни дни

· Не влизайте в конфликти, избягвайте спорове

· Намалете времето, прекарано в използване на джаджи – електрониката натоварва още повече нервната система по време на геомагнитна буря

· Избягвайте тежък физически труд и психически стрес

· Проветрявайте добре стаята и прекарвайте повече време на открито

· Следете кръвното си налягане и приемайте лекарствата, предписани от Вашия лекар

Това са прости мерки, но наистина помагат. Ако смятате, че симптомите Ви са по-тежки от общоприетото или сте метеочувствителни, потърсете лекарска помощ.