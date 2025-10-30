Магнитни бури през НОЕМВРИ по дати и часове
Според предварителните прогнози, през ноември 2025 година се очакват слаби магнитни бури. И макар месецът да се счита за относително спокоен, има вероятност от няколко неблагоприятни дни в началото, средата и края на месеца.
5 ноември: Идеален старт. Магнитното поле на Земята е спокойно, KP-индексът не надвишава 2. Смело планирайте най-важните си дела и начинания.
6–7 ноември: Първа вълна. На 6 ноември магнитосферата ще стане възбудена (KP 4), а на 7 ноември ни очаква първата слаба магнитна буря от ниво G1 (KP 5).
8–9 ноември: Продължение на неспокойния период.
- 8 ноември — отново възбудено състояние (KP 4),
- 9 ноември — втора слаба буря (KP 5).
10 ноември: Лека передишка. Фонът се връща към спокойни стойности (KP 2).
11–12 ноември: Поредният двудневен период на нестабилност с показатели KP 4.
13–14 ноември: Стабилизиране. Геомагнитната обстановка се нормализира (KP 2–3).
15 ноември: Краткотраен скок до ниво KP 4.
16–19 ноември: Най-дългият и стабилно спокоен промеждутък за месеца с показатели KP 2–3.
20 ноември: Единичен епизод на възбудена магнитосфера (KP 4).
21–23 ноември: Фонът остава в нормата, бури не се очакват.
24 ноември: Финалната за месеца слаба магнитна буря (KP 5).
25–30 ноември: Краят на ноември ще премине под знака на пълно геомагнитно спокойствие.
Следва да се подчертае, че това е само предварителна прогноза на специалистите, която може да се променя. Все пак новите слънчеви изригвания и изхвърлянето на коронална маса, провокиращи магнитните бури на Земята, е възможно да възникнат по всяко време.
Защо е важно да се знаят опасните дати на магнитните бури
Пренебрегването на магнитните бури може да доведе до обостряне на хронични заболявания, влошаване на здравето и дори до извънредни ситуации поради загуба на концентрация.
За здравите хора бурите могат да бъдат и стрес, който се натрупва незабелязано, но след това се проявява под формата на понижен имунитет и енергия.
Календарът на магнитните бури ви помага да планирате по-добре важни дела, пътувания, спортни дейности и просто да избягвате ненужни рискове. През тези дни трябва да бъдете особено внимателни как се чувствате и да сведете до минимум стреса.
Учените отбелязват, че дългосрочните прогнози могат да претърпят промяна поради внезапни слънчеви изригвания, затова е важно да следите за актуализации в специализираните сайтове.
Календар на магнитните бури през м. ноември 2025 г. до дати и часове по EEST:
Дата
0 ч
3 ч
6 ч
9 ч
12 ч
15 ч
18 ч
21 ч
1.11, сб.
3
3
3
3
3
3
3
2
2 .11, нед.
2
2
2
2
2
2
2
2
3.11 (пн.)
2
2
2
2
2
2
2
2
4 .11 (вт)
2
2
2
2
2
2
2
2
5.11 (ср)
2
2
2
2
2
2
2
3
6 .11 (чт)
3
3
3
3
3
3
3
4
7.11 (пт)
4
4
4
4
4
4
4
5
8.11 (сб)
5
5
5
5
5
5
5
5
9.11 (нед)
5
5
5
5
5
5
5
3
10.11 (пн)
3
3
3
3
3
3
3
3
11.11 (вт)
3
3
3
3
3
3
3
2
12.11 (ср)
2
2
2
2
2
2
2
2
13.11 (чт)
2
2
2
2
2
2
2
2
14.11 (пт)
2
2
2
2
2
2
2
5
15.11 (сб)
5
5
5
5
5
5
5
3
16.11 (нед)
3
3
3
3
3
3
3
2
17.11 (пн)
2
2
2
2
2
2
2
2
18.11 (вт)
2
2
2
2
2
2
2
2
19.11 (ср)
2
2
2
2
2
2
2
3
20.11 (чт)
3
3
3
3
3
3
3
3
21.11 (пт)
3
3
3
3
3
3
3
2
22.11 (сб)
2
2
2
2
2
2
2
2
23.11 (нед)
2
2
2
2
2
2
2
3
24.11 (пн)
3
3
3
3
3
3
3
5
25.11 (вт)
5
5
5
5
5
5
5
4
26.11 (ср)
4
4
4
4
4
4
4
3
27.11 (чт)
3
3
3
3
3
3
3
2
28.11 (пт)
2
2
2
2
2
2
2
1
2911 (сб)
1
1
1
1
1
1
1
1
30.11 (нед)
1
1
1
1
1
1
1
1
Индекс на нивата на геомагнитната активност:
Интензитетът на магнитната буря е важен параметър, който може да варира от незначителен до много силен. За да се оцени нейният мащаб, се използват специални скали – петстепенната (индекс G) и осемстепенната (K-индекс).
K-индексът отразява колебанията в земното магнитно поле, измервани от обсерватории по света. Стойностите му са между 0 и 9, където 0 означава пълно спокойствие, а 9 – изключително мощна буря, способна да наруши работата на електронни и комуникационни системи.
Този индекс е полезен не само за учени и метеоролози, но и за чувствителни хора, които могат да планират деня си според геомагнитната активност. Освен това той се използва за прогнозиране на възможни проблеми в работата на сателити, радиовръзки, енергийни мрежи, а също и в авиацията и навигацията, където магнитните смущения могат да повлияят на точността на уредите.
Проследяването на К-индекса помага да се разберат по-добре циклите на слънчевата активност и тяхното въздействие върху Земята, което е от значение за науките като астрофизика и геомагнетизъм.
1 – Без значими смущения
2 – Незначителни смущения
3 – Слаба буря
4 – Лека буря
5 – Умерена буря
6 – Силна буря
7 – Много силна буря
8 – Екстремна буря
Какво е геомагнитна буря?
Магнитната буря е временно смущение в магнитното поле на Земята. Тя възниква поради изригвания на Слънцето и свързаните с тях явления.
На Слънцето понякога се случват мощни изхвърляния на плазма и магнитни полета. Те се наричат междупланетни изхвърляния на коронална маса. Съществуват и специфични области на границата между потоците на слънчевия вятър с различна скорост, които също могат да повлияят на Земята. Когато тези структури достигнат нашата планета, те взаимодействат с нейното магнитно поле и се случва следното:
· Нарастването на налягането на слънчевия вятър свива магнитното поле на Земята.
· Магнитното поле на слънчевия вятър се сблъсква с магнитното поле на Земята и му предава допълнителна енергия.
· В резултат на това в магнитното поле на Земята се засилва движението на плазмата и се увеличава електричеството.
· Заради това могат да възникнат различни проблеми с радиовръзките и навигацията; с токове, които могат да нарушат работата на електрическите мрежи; и полярни сияния, които могат да се видят дори на по-ниски географски ширини.
Честотата на магнитните бури зависи от цикъла на слънчевата активност: когато на Слънцето има много петна и изригвания, бурите се случват по-често.
Как магнитите бури влияят върху хората?
Не всеки е еднакво чувствителен към магнитни бури, но някои симптоми са често срещани:
· Главоболие
· Виене на свят
· Мигрена
· Гадене
· Повишаване или понижаване на кръвното налягане
· Обща слабост
· Сънливост
· Нарушение на съня
· Бърза умора
· Нарушена концентрация и производителност
· Раздразнителност
· Апатия
· Повишена емоционалност
· Остра реакция на различни ситуации
· Агресия
· Промени в настроението
· Обостряне на хронични заболявания
· Влошаване на концентрацията
· Особено уязвими са хората със сърдечно-съдови заболявания, метеочувствителните хора, бременните жени и децата.
За да се сведе до минимум въздействието на магнитните бури, лекарите съветват:
· Спете достатъчно – поне 7-9 часа на ден
· Пийте повече чиста вода – това помага за поддържане на нормално кръвообращение
· Хранете се нормално, добавете витамини и минерали към диетата си чрез повече зеленчуци и плодове
· Намалете количеството кафе и кофеинови напитки, не злоупотребявайте с енергийни напитки
· Струва си да се откажете от алкохола и нездравословната храна, която натоварва тялото
· Избягвайте стреса – не планирайте важни неща в опасни дни
· Не влизайте в конфликти, избягвайте спорове
· Намалете времето, прекарано в използване на джаджи – електрониката натоварва още повече нервната система по време на геомагнитна буря
· Избягвайте тежък физически труд и психически стрес
· Проветрявайте добре стаята и прекарвайте повече време на открито
· Следете кръвното си налягане и приемайте лекарствата, предписани от Вашия лекар
Това са прости мерки, но наистина помагат. Ако смятате, че симптомите Ви са по-тежки от общоприетото или сте метеочувствителни, потърсете лекарска помощ.
