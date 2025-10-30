Путин нареди спиране на огъня за часове заради чуждестранни журналисти

Президентът на Русия Владимир Путин нареди да се осигури безпрепятствен достъп на чуждестранни журналисти до районите по фронтовата линия, където има блокирани украински войски - Красноармейск, Димитров и Купянск.

Руските въоръжени сили са готови да прекратят бойните действия за пет-шест часа и да осигурят коридори за медиите, се казва в официално съобщение на Министерството на отбраната на Руската федерация.

"Министерството на отбраната на Руската федерация е получило заповед от върховния главнокомандващ на РФ да осигури безпрепятствено преминаване на чуждестранни журналисти, включително украински, когато те се свързват с командването на ВСУ, за посещение на районите, където украинските войски са блокирани в Красноармейск, Димитров и Купянск. Руското командване е готово при необходимост да прекрати бойните действия за 5-6 часа в тези райони, както и да осигури коридори за безпрепятствен вход и изход на групите от чуждестранни журналисти, включително украински, при гаранции за безопасността както на журналистите, така и на руските военнослужещи", гласи съобщението на военното ведомство.

Същевременно началникът на украинския Генерален щаб Олександър Сирски заяви, че Украйна взема мерки за укрепване на отбраната на стратегическия транспортен възел Покровск с цел да подсигури един от основните пътища за снабдяване и евакуация на украинските сили в района и да прочисти града от проникналите в него руски пехотни подразделения, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Генералът съобщи, че е посетил района на Покровск, за да се срещне с военнослужещите там, в момент, когато Русия - почти четири години след началото на инвазията в Украйна - продължава да засилва атаките си за превземане на града.

Той отхвърли твърденията на Москва, че силите ѝ са хванали в капан украински войски в укрепения град.

"Вражеската пехота, избягвайки сражения, се струпва в застроените площи, променяйки местоположението си, така че първостепенната задача е да бъдат открити и унищожени", написа Сирски в "Телеграм".

От повече от година Русия бавно и постепенно напредва към град Покровск в украинската Донецка област, превземайки едно след друго по-малки населени места южно от града.

В неделя украинският Генерален щаб каза, че най-малко 200 руски военнослужещи са проникнали в града, завързвайки престрелки със силите на Киев.

Украйна взема мерки за "засилване на устойчивостта на отбраната" на Покровск, заяви Сирски и добави, че отделно от това е издал заповед за подобряване на логистичната ситуация в района чрез укрепване на отбраната на пътищата за снабдяване и евакуация.

"Основният приоритет е да опазим живота на нашите войници", каза той.

Снабдяването на града е усложнено от атаките на руските дронове, но "е възможно", се казва в публикация във "Фейсбук" на украинския Седми корпус за бързо реагиране, който е разположен в района.

Бригадата добави, че Русия основно използва пехота в атаките си срещу Покровск, но е разположила и бронирана техника за настъпление към Мирноград, който се намира на около шест километра в североизточна посока.













