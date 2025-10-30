Спец по национална сигурност: Купувачът на Лукойл не е случаен играч

Съгласна съм, че това решение за продажбата на Лукойл на "Гунвор" изглежда изненадващо, но аз не смятам, че това е възникнало спонтанно и изненадващо за професионалистите в този областта, каза доц. Цвета Маркова, ръководител на катедра "Национална сигурност" във ВТУ, в интервю пред БНР.

В предаването "Нещо повече" доц. Маркова коментира решението ДАНС да одобрява купувача на стратегически обекти, както и "театралното" освобождаване на Антон Славчев като председател на КПК.

"Освен това степента и времевият аспект на свързаност на "Гунвор" с Генадий Тимченко могат да бъдат съотнесени към периода до 2014 г. когато беше включен в американски списък със замразени авоари и той продаде 44% от акциите си на своя акционер. Има и един чисто практически аспект, който е интересен и подлежи на анализ, че "Гунвор" добива суров петрол в Северна и Южна Америка – има офиси в Хюстън, Сингапур, Лондон Дубай. Това не е случаен играч, който се появява на сцената внезапно и изненадващо", каза тя.

Доц. Маркова прогнозира, че произнасянето на ДАНС ще последва санкцията, която би трябвало да бъде дадена от САЩ:

"Защото бихме могли да изпаднем в състояние, ако сделката не бъде одобрена и въпреки това се случи, да блокира на практика дейността на Лукойл. Но не мисля, че е много вероятно."

За приемането на промените в закона и избора на шефове на ДАР и ДАТО смята, че това е "постигната временна победа".

"Може да се окаже, че сме изправени пред абсолютно блокиране за вземане на решение, както наблюдаваме при други органи, голям кворум ВСС и инспектората, където липсата на достатъчно мнозинство в НС и прави неприложима тази правна норма. Допускам, че тази разпоредба би могла да бъде атакувана пред Конституционния съд и дори без да бъде обявена за противоконституционна, при един следващ етап, при съотношение на силите, в което не може да се постигне необходимо мнозинство, да бъде блокирано нейното приложение."

Доц. Маркова призна, че от самото начало, когато беше създаден органа – антикорупционна комисия – КПК, "аз имах големи резерви по отношения на неговите компетентности и предназначение".

"И като бивш съдия, създаването на такъв орган не беше необходимо и към онзи момент. Днес е демонстрирано единомислие, че трябва да бъде закрит органа, но считам, че функциите, вменени в правомощията, биха могли да се изпълняват достатъчно и компетентно от съдебната власт – прокуратура и съд. Не казвам перфектно, но този орган от създаването беше с функции, които дублират на други съществуващи органи", коментира тя подписването на оставката на Антон Славчев.

