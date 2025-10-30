Не правете тези неща на Хелоуин, за да не си навлечете беди!

Какво може и какво не може да се прави в нощта от 31 октомври до 1 ноември, разказва астрологът Анна Лазуткина. Това е време, в което трябва да бъдем много внимателни в действията и думите си към хората около нас.



Слънцето е олицетворение на човешката душа, жизнената сила и егото. Именно тези енергии ще липсват на Земята до март следващата година. Тъй като е в слаба позиция, Слънцето не може да ни защити. И в условия, когато няма достатъчно светлина, се получава огромно освобождаване на тъмна енергия и портите към другия свят се отварят, предупреждава Лазуткина. По думите ѝ навлизаме в период на безвремие - това е време на обединение на миналото и настоящето, на починалите предци и живите, време, когато границите на световете изтъняват и енергиите могат да се смесят, време, когато не само мъртвите предци, но и злите духове могат да навлязат в света на живите.

Първоначално смисълът на празника Хелоуин е бил да се почитат предците, но тъй като знанието се изкривява през вековете, хората започват да се покланят първо на мъртвите предци, след това на духовете и след това на злите сили, пояснява астрологът.



Тъй като по това време на Земята преобладава тъмнината, е добре да знаете наистина какво е позволено да правите и какво не в дните около Хелоуин.

И така, на Хелоуин:



- Не поемайте на път. Духовете объркват пътеките и се опитват да отведат пътешествениците в друг свят, водещ по пътя на илюзиите;

- Не създавайте нови приятели. Хората, които идват в живота ни през този период, не обещават нищо добро. Напротив, те могат да донесат неприятности със себе си;

- Не влизайте в спор с никого. В момента на скандал енергията на разрушението може да влезе в дома ви. Всяка погрешна, небрежно изречена, необмислена дума или дори мисъл може да доведе до неочакван обрат в живота;

- Не оставяйте вратите и прозорците отворени. Те могат да станат порти, през които тъмните сили могат да влязат в къщата;

- След залез слънце не допускайте непознати да прекрачат прага на вашия дом. За да запазите традицията, лакомствата могат да бъдат оставени пред вратата, за да се предотврати навлизането на тъмни духове във вашето пространство;

- Не носете твърде зловещи демонични костюми. Така се свързвате с тъмните сили, света на мъртвите. Дегизирайки се като създание от ада, човек се открива пред злите сили. А това се възприема от тях като съгласие за присъединяване към злото. Радостта от празника ще отмине, но човекът ще остане свързан с тъмните егрегори.

Това, което определено си заслужава, е да си спомним всички починали с добра дума, с молба за напътствие и защита. Запалете им свещи и им предложете лакомство, което след това раздайте на птиците или животните. По-добре е да поставите такива подаръци пред вратата и в никакъв случай да не ги слагате на семейната трапеза.

Няма значение какво празнувате. Основното нещо е да разбирате и да сте наясно с процесите, които се случват вътре и около вас. Без това всичко просто се превръща в знак на почит към съвременната мода, след което рискувате да си навлечете неприятности.