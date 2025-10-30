Мъж падна от скала в крепостта „Царевец”, в тежко състояние е
40-годишен мъж е паднал от Лобната скала на крепостта Царевец и е приет в тежко състояние в областната болница във Велико Търново. Инцидентът е станал около обяд, съобщава 24 часа.
Мъжът се разхождал по историческия хълм. Според очевидци бил в нетрезво състояние, доближил се до ръба на скалата, но загубил равновесие и полетял в пропастта. Други посетители на хълма подали сигнал на телефон 112 и на място пристигнали екипи на Спешна помощ, на полицията и на пожарната.
Наложило се огнеборци да се спускат с въжета по стръмния скат, за да извадят ранения мъж.
Той е приет по спешност в болницата с фрактури на двата крака, с охлузни рани и натъртвания по цялото тяло и лицето. Предстои да бъде опериран, казаха от здравното заведение.
