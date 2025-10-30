The Telegraph: Ако Тръмп разбие китайско-руската ос, той ще победи Путин завинаги

Основната цел на Доналд Тръмп по време на срещата на върха със Си Дзинпин в четвъртък може да е договарянето на изгодна търговска сделка, но тя може да помогне и за постигането на пробив в усилията му да сложи край на войната в Украйна, пише Кон Кофлин в коментра за The Telegraph.



Способността на Русия да продължи военната си кампания в конфликта в Украйна се дължи в голяма степен на подкрепата, която получава от Пекин, и не на последно място на готовността на Китай да продължи да купува големи количества руски петрол, въпреки санкциите, наложени от Запада в началото на конфликта.



Заедно с Индия, Китай е отговорен за вноса на между 3,5 и 4,5 милиона барела руски петрол дневно, като печалбите се използват за финансиране на военните действия на Владимир Путин в Украйна.



Освен това, китайците предоставят на Москва редица технологични средства, включително дронове и ракетни системи, които са позволили на руската армия да преодолее потенциално катастрофалните неуспехи, които е претърпяла на бойното поле.



Следователно прекратяването на така нареченото "безгранично“ стратегическо партньорство между автократичните режими в Москва и Пекин се превърна в една от основните цели на администрацията на Тръмп и помага да се обясни защо Тръмп е толкова заинтересован да спечели благоразположението на Путин.



"Сега, след като президентът на САЩ осъзна, че Путин няма намерение да изгражда конструктивни отношения с Вашингтон, Тръмп има подходящия момент да смени тактиката – да се опита да убеди Си, че за Китай е по-изгодно да отслаби връзките си с Москва“, се поочва в материала.



