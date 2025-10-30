Приближен на Путин купува "Лукойл"?

Дългогодишен приближен на руския президент Владимир Путин купува "Лукойл". Такива спекулации плъзнаха с медийното пространство, след като по-рано днес стана ясно, че "Лукойл" е получила предложение от "Гънвор" за придобиване на нейните международни активи, пише "Фокус".



Шефове на "Гънвор", която е основана в Кипър, са шведският предприемач Торбьорн Торнквист, заедно с руския милиардер Генадий Тимченко, който е шестият най-богат олигарх в Русия - богатството му се оценява на над 18,5 млрд. долара. До 2014 г. собственик на Gunvor бе Тимченко. Ден преди САЩ да въведат санкции срещу него, той продаде своите 43,5% от акциите в Gunvor на Торнквист. Сега Торнквист владее над 85% (останалите акции са собственост на служители на компанията, пише Forbes) и е председател на Съвета на директорите. Централата на компанията е в Женева, Швейцария.



Според швейцарското посолство в Москва около 80% от руските стоки се продават през Женева, Цуг и Лугано. Цифра, която се разпространява от няколко години, без подробна база данни или разбивка между различните изкопаеми горива (петрол, газ, въглища).



Швейцарските търговци са сред най-големите купувачи на руски петрол по данни от 2022 година. Водеща е базираната в Женева компания Litasco, търговското звено на "Лукойл".



Швейцарските търговци винаги са имали близки отношения с Кремъл. Никой обаче вероятно не е достигнал такова ниво на зависимост от руския петрол, каквото "Гънвор" постигна преди години.



Съоснована през 2000 г. от близкия приятел на Владимир Путин, олигарха Генадий Тимченко, търговската къща със седалище в Женева бързо придоби до 1/3 от руския петрол, увеличавайки оборота си десетократно, който през 2007 г. вече беше достигнал 43 милиарда щатски долара.



През 2010 г. "Гънвор" се представя като "структура, контролирана от Путин във фонов режим".



Идентифицирана като компания, близка до Кремъл, "Гънвор" решава да предприеме бърза диверсификация на целия африкански континент и в Латинска Америка, разкрива в своя статия Public Eye.



След това, през 2011 г., "Роснефт" създава свой търговски отдел в Женева, отваряйки търговете си за повече компании.



През 2014 г., след инвазията в Крим, Генадий Тимченко е поставен в списъка със санкции на САЩ. "Гънвор" и проблемният му олигарх са принудени да се разделят. Той продава своя 44% дял на шведския си съдружник Торбьорн Торнквист за скромната сума от 1 милиард долара, официално само няколко часа преди влизането на санкциите в сила.



Затова възниква резонният въпрос: Дали Кремъл замаскирано не си купува "Лукойл"?