Москва предупреди с ответни действия, ако мораториумът за ядрените оръжия бъде нарушен

Проведените изпитания на ракетата "Буревестник" с ядрено задвижване не попадат под ограниченията за изпитания на ядрено оръжие, заяви днес на брифинг говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. Той заяви това по повод изказване на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговата директива към Пентагона за изпитания на ядрено оръжие.

"Ако по някакъв начин Тръмп е имам предвид изпитанието на "Бурвестник", то това не е ядрено изпитание по никакъв начин. Всички страни се занимават с развитие на свои отбранителни системи, но това не е ядрено изпитание", подчерта Песков.

Русия е в състояние да предприеме ответни действия, ако някой наруши сегашния мораториум върху ядрените опити, предупреди още говорителят на Кремъл.

Кремъл обаче не смята, че е започнал нов етап на надпревара във въоръжаването и действията на Тръмп не означават патова ситуация в диалога между Русия и САЩ.

Песков отбеляза, че след изпитанията на ракетата "Буревестник" САЩ не са предприели никакви инициативи по отношение на Договора за ограничаване на стратегическите настъпателни оръжия (ДОСНО). Той е в сила до 5 февруари 2026 г. На 22 септември Путин обяви, че Русия е готова да продължи да спазва предвидените в договора ограничение в продължение на една година след изтичането му, ако американската страна се ангажира да направи същото. "Звучи ми като добра идея", заяви на свой ред Тръмп на брифинг за журналисти пред Белия дом. Подписаният през 2010 г. в Прага от президентите Барак Обама и Дмитрий Медведев Договор за ограничаване на стратегическите нападателни оръжия е последното действащо руско-американско споразумение в сферата на ядреното възпиране.

По-рано днес, Тръмп нареди Пентагонът незабавно да възобнови изпитанията на ядрено оръжие след 33-годишна пауза. Тръмп заяви, че заради "тестови програми на други страни" САЩ ще започна изпитания "на равна нога". Американският президент огласи това си намерение в социалната мрежа "Трут соушъл" преди срещата си с лидера на Китай, който също е ядрена сила.

Изявлението на американския президент беше предшествано от обявяване от страна на Владимир Путин, че Русия е тествала суперторпедо с ядрено задвижване. В неделя Русия каза, че е завършила изпитанията на новата крилата ракета с атомен миниреактор "Буревестник".

Андрей Картаполов, висш руски законодател, заяви, че ако САЩ отново започнат да тестват ядрени оръжия, това ще доведе до нова ера на непредсказуемост и открита конфронтация, предаде Ройтерс.

Според данни на базираната във Вашингтон Асоциация за оръжеен контрол Русия разполага с 5580 ядрени бойни глави, докато САЩ имат 5225.

Двете страни разполагат с близо 90% от всички ядрени бойни глави по света. От детонацията на ядрената бомба "Тринити" през 1945 г. до 1992 г. САЩ са извършили изпитания с 1030 атомни бомби - най-много от всички държави. Това число не включва двете атомни бомби, които Америка използва срещу Япония в Хирошима и Нагасаки в края на Втората световна война.