Изборен шок в Холандия: Либералите на настъпват, крайната десница губи позиции

Нидерландия преживя изборна нощ, пълна с изненади, след като парламентарните избори доведоха до неочаквано оспорван резултат между две противоположни сили – крайнодясната Партия за свободата (PVV) на Герт Вилдерс и центристко-либералната партия Демократи 66 (D66), ръководена от 38-годишния Роб Йетен. След преброяването на над 98 процента от бюлетините, и двете партии имат по 26 места в 150-членния парламент, разделени само от малко над 2000 гласа. Окончателните резултати се очаква да бъдат потвърдени след няколко дни.

Възходът на Роб Йетен и D66

Малцина прогнозираха подобен успех за D66. Допитванията предвиждаха около 17 места, но представянето на Йетен в последните телевизионни дебати, дни преди изборите, очевидно повлия на колебаещите се избиратели. Вилдерс бе спрял кампанията си заради терористична заплаха, което позволи на Йетен да доминира в медиите със своето позитивно и обединяващо послание. Призивът му за „конструктивна коалиция“ и лозунгът „Het kan wel“ („Възможно е“) привлякоха избиратели, уморени от разделенията в политиката.

Това е най-доброто представяне на D66 от създаването й през 1966 г. „Милиони холандци обърнаха страницата на негативизма и избраха политика, която гледа напред“, заяви Йетен пред свои поддръжници в Лайден.

Колапсът на център-лявото и оттеглянето на Тимерманс

Коалицията Зелените и Лейбъристите (GroenLinks–PvdA), ръководена от бившия еврокомисар Франс Тимерманс, понесе тежко поражение, като се срина до четвърто място след като беше втора сила през 2023 г. Алиансът изгуби пет места, а Тимерманс обяви оставката си още в изборната нощ: „Не успях да убедя хората да гласуват за нас и поемам пълната отговорност“, каза той с видимо разочарование.

Удар по Вилдерс и крайната десница

За Герт Вилдерс изборната нощ бе далеч от очакваната победа. Неговата "Партия за свободата" изгуби седем места спрямо предишните избори и едва ли ще може да състави правителство. Въпреки че остава сред най-големите партии, потенциалните му партньори вече заявиха, че няма да работят с него, което прави формирането на мнозинство практически невъзможно. „Надявахме се на различен резултат“, написа Вилдерс в X. „Оставаме борбени и продължаваме да сме сред най-големите партии.“

Докато PVV губи позиции, други крайно десни движения печелят терен. Партията JA21 се увеличи от едно на осем места, а "Форум за демокрация "(FvD) от три на седем, което показва, че националистическият вот остава силен, макар и раздробен. Анализатори изчисляват, че близо една трета от предишните избиратели на Вилдерс са се насочили към JA21 този път.

Какво означава резултатът за Европа

Изборите могат да преначертаят позицията на Нидерландия в рамките на Европейския съюз. Досегашният премиер Дик Схооф, технократ без партийна подкрепа, имаше ограничено влияние в Брюксел в сравнение с предшественика си Марк Рюте, който сега е генерален секретар на НАТО. Ако Йетен успее да състави правителство, неговата проевропейска позиция може да възвърне водещата роля на страната в процеса на вземане на решения в ЕС.

Като член на либералното европейско семейство на Обнови Европа (Renew Europe), Йетен вероятно ще насърчава по-тясно сътрудничество по теми като климата, отбраната и миграцията, следвайки прагматичния стил на управление на Рюте.

Трудният път към коалиция

Съставянето на кабинет ще бъде сложно. За мнозинство са нужни 76 места, а нито един блок не може да ги осигури без компромиси. Център-дясната партия VVD, сега под ръководството на Дилан Йешилгьоз и с очаквани 22 места, се смята за решаващ фактор. Макар да губи само две места, ролята ѝ ще бъде ключова за това дали Нидерландия ще тръгне към центристка коалиция или по-свободно обединение, наклонено наляво или надясно.

Други партии се представиха слабо. Консервативната NSC и аграрната BBB понесоха тежки загуби, като NSC дори напълно изчезва от парламента. Според анализатори избирателите ги наказват за ролята им в предишното правителство, което се разпадна през юни заради спорове по миграционната политика.

През 2023 г. коалиционните преговори продължиха шест месеца, а наблюдатели предупреждават, че подобна блокада може отново да отслаби позицията на Нидерландия в европейските преговори.

Кой е Роб Йетен?

Ако успее да стане премиер, Роб Йетен ще бъде най-младият министър-председател в историята на Нидерландия. Някога подиграван като „Робота Йетен“ заради механичния си начин на говорене, днес той се е превърнал в харизматичен лидер. Като министър по въпросите на климата в кабинета на Рюте, той изгражда имидж, основан на оптимизъм, възобновяема енергия, жилищно строителство и реформи в здравеопазването.

Кампанията му включва обещание за изграждане на 10 нови градчета и ускоряване на строителството чрез премахване на бюрократични пречки, с цел по 100 000 нови жилища годишно. По отношение на миграцията предлага възможност за подаване на молби за убежище извън територията на ЕС и увеличаване на инвестициите в интеграционни програми.

Личният живот на Йетен също привлече внимание. Роден в южната провинция Брабант, той се готви да се ожени за аржентинския си годеник, международния хокеист на трева Николас Кийнан, през следващата година.

Победители и губещи

Изборите изведоха D66 и нейния млад лидер като най-големите победители, бележещи неочакван обрат в холандската политика. Умерените загуби на VVD я поставят в позицията на стабилизиращ фактор, докато християндемократът Хенри Бонтенбал възражда партията си CDA с 18 места, залагайки на посланието за „почтена политика“.

Сред губещите се нареждат левият алианс и Социалистическата партия, чиито слаби резултати поставят под съмнение бъдещето на холандската левица като значима политическа сила.

Вилдерс, макар и отслабен, остава централна фигура. Загубата не унищожава влиянието му, а по-скоро го разпръсква между по-малки крайно десни формации. „Това е само началото“, предупреди той след изборите.

За момента Нидерландия е изправена пред нова дълга коалиционна сага и несигурно политическо бъдеще, в което сблъсъкът между оптимизма и популизма продължава.