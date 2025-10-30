Жена родила шест деца и бягала от родилния дом във Варна след всяко раждане

Жена е родила шест деца, като непосредствено след всяко едно от тях бяга от родилния дом. Това става ясно от информация на община Варна за приемното родителство.

Именно приемен родител се грижи в момента за последното от изоставените от биологичната майка 3-месечната Магдалена.

Екатерина Тончева е един от най-дългогодишните приемни родители във Варна. Малката е в дома на Тончева от десетия ден от своето появяване на бял свят и днес расте спокойна и щастлива с приемния си родител, съобщават от пресцентъра на общината.

Маги е шестото поред изоставено дете на биологичната майка, която веднага след раждането ѝ бяга от болницата и не може да бъде открита на територията на Варна, посочват общинските социални работници.

Защо е постъпила така жената не е ясно, със сигурност обаче причината не е бедност, научи "24 часа".

Детето ще живее с Тончева, докато административната процедура по служебно отнемане на родителските права на биологичната ѝ майка приключи и след като бъдат направени обстойни изследвания на здравословното ѝ състояние - стъпки в търсенето на осиновители, които да осигурят любов, семейство, грижа и дом на невръстното момиченце.

От 2013 г. досега Екатерина Тончева е отгледала близо 30 изоставени бебета. Повечето от тях са успешно осиновени, а две са реинтегрирани в биологичните им семейства. Кандидатите, които искат да се присъединят към благородната инициатива и да станат приемни родители, за да дадат шанс на изоставените деца във Варна, трябва да отговарят на следните критерии:

- Да са пълнолетни лица в добро здраве и с достатъчно време и желание да се грижат за едно или повече деца;

- Да притежават минимален образователен ценз основно образование;

- Да не са осъждани с влязла в сила присъда или срещу тях да е образувано наказателно производство, което не е завършило;

- Да не са поставени под запрещение;

- Да не са с ограничени или отнети родителски права;

- Да могат да осигурят подходящи материални условия за отглеждането и възпитанието на дете;

- Да могат да осигурят на детето лично пространство в жилището си;

- Да не страдат от СПИН и болести по чл.61, ал.1 и чл.146, ал.1 от Закона за здравето;

- Да бъдат готови да си партнират със социалните работници от различни институции в процеса на оценяване и след настаняването на детето.