За издръжка на един работещ са нужни 1547 лева

Необходимият нетен месечен доход за издръжка на живота на един работещ, живеещ сам, е достигнал 1547 лева към септември 2025 г. За тричленно семейство с дете до 14 години са необходими общо 2785 лева при двама работещи възрастни. Това представлява ръст от 1,4% спрямо предходното тримесечие и 6,4% на годишна база.

Данните бяха представени от Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания (ИССИО) към КНСБ, по време на годишен форум за журналисти.

Тя посочи, че за една година сумата, необходима за издръжка, се е увеличила с 93 лева, а спрямо септември 2023 г. – със 120 лева.

Тревожната статистика показва, че 59,6% от наетите лица се осигуряват на по-нисък доход от заплатата за издръжка. Това означава, че близо 1,6 милиона работещи в страната живеят с доход под необходимия им праг.

Храните поскъпват със 7% за година

Само за храна необходимите средства за едно работещо лице са 618 лева. На годишна база хранителните стоки са поскъпнали със 7%.

Най-висок ръст на годишна база се наблюдава при:

Кафе, чай и какао – с 21,1%

Хляб, хлебни изделия и зърнени храни – с 11,6% (при хляба ръстът е 19,9%)

Мазнини – с 11,1% (краве масло с 14,9%)

Плодове и плодови консерви – с 8%

Захар и захарни изделия – с 6,9%

Услуги в заведения за обществено хранене – с 11,2%

Костов: Властта пълни хазната на гърба на средната класа

Директорът на ИССИО Любослав Костов беше категоричен, че тенденцията при цените е в разрез с политиката на правителството.

"Тенденцията при цените е точно обратната на това, което прави правителството със своята рестриктивна политика, ограничавайки доходите на най-бедните и за пореден път пълнейки хазната с натоварване на средната класа" заяви Костов.

Той посочи, че инфлацията при храните в България е 5,7% (по хармонизирания индекс) на годишна база, което е значително над средното за ЕС (3%) и еврозоната (2,4%).

Според данните шоколадът в България е поскъпнал най-много – с 27%, при средно 17,9% за ЕС. Следват го кафето (с 22,2%) и плодовете (16,9 на сто).

Методологията и Директивата за МРЗ

Росица Макелова, научен секретар на ИССИО, представи методологията на Международната организация на труда (МОТ) за Заплата за издръжка (ЗИ). Според международната дефиниция, ЗИ е "равнището на заплащане, което е необходимо, за да се осигури достоен стандарт на живот на работниците и техните семейства, като се вземат предвид обстоятелствата в страната, и се изчислява за труда, положен в рамките на нормалното работно време".

Макелова напомни, че КНСБ остава единствената организация в България, която изчислява ЗИ. Синдикатът използва тази стойност като аргумент за ръст на договаряните заплати и за увеличение на минималната работна заплата (МРЗ), каквото е и изискването в европейската Директива за адекватните минимални работни заплати.