Ето кога ще е жребият за следващия етап за Купата на България
Българската професионална футболна лига информира футболната общественост, че на 5 ноември, сряда, от 11:30 часа ще бъде изтеглен жребият за 1/8-финалите за Купата на България.
Церемонията по тегленето на жребия ще се състои в Амфитеатралната зала на Национална футболна база "Бояна".
Жребият е пълен, всички 16 отбора попадат в една урна, като ще се определят 8 двойки. Победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19, ал. 1, ал. З, ал. 4 и ал. 5.
Домакин на срещата е отборът изтеглен първи в двойката.
