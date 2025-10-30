Шофьор с 15 акта и 26 фиша се опита да избяга от полицията

Полицията в Сливен задържа 25-годишен шофьор от Разград след дрифт маневри на обществен паркинг и опит да избяга от проверка. Инцидентът се случи вечерта на 28 октомври около 22:30 часа на паркинг към търговски комплекс в града, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Сливен.

Патрулиращи полицаи чули силен шум от буксуващи гуми и установили водач на лек автомобил БМВ, който извършвал опасни маневри на паркинга. Служителите подали звуков и светлинен сигнал за спиране, но шофьорът не се подчинил и напуснал мястото с висока скорост.

След кратко издирване автомобилът бил открит изоставен в квартал "Ново село". Полицаите установили и задържали водача за 24 часа след оперативно-издирвателни действия.

Проверката показала, че задържаният е добре познат на органите на реда. Той има 15 наказателни постановления и 26 фиша за нарушения на пътните правила, като шофьорската му книжка е отнемана два пъти.

Сериозни глоби и санкции

За извършените дрифт маневри на нарушителя е съставен акт, предвиждащ глоба от 3000 лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за една година. Полицията отнела свидетелството му за управление на място, а автомобилът е спрян от движение за три месеца, според БТА.

При допълнителна проверка на автомобила се установило, че в конструкцията му са правени нерегламентирани промени. За това нарушение законът предвижда глоба между 2000 и 7000 лева.

За осуетяване на полицейската проверка е образувано досъдебно полицейско производство.