  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +14
Пловдив: +8 / +12
Варна: +11 / +14
Сандански: +11 / +15
Русе: +10 / +16
Добрич: +10 / +13
Видин: +10 / +16
Плевен: +7 / +16
Велико Търново: +6 / +13
Смолян: +2 / +8
Кюстендил: +8 / +13
Стара Загора: +7 / +13

Шофьор с 15 акта и 26 фиша се опита да избяга от полицията

  • Сподели в:
  • Viber
Шофьор с 15 акта и 26 фиша се опита да избяга от полицията
A A+ A++ A

Полицията в Сливен задържа 25-годишен шофьор от Разград след дрифт маневри на обществен паркинг и опит да избяга от проверка. Инцидентът се случи вечерта на 28 октомври около 22:30 часа на паркинг към търговски комплекс в града, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Сливен.

Патрулиращи полицаи чули силен шум от буксуващи гуми и установили водач на лек автомобил БМВ, който извършвал опасни маневри на паркинга. Служителите подали звуков и светлинен сигнал за спиране, но шофьорът не се подчинил и напуснал мястото с висока скорост.

След кратко издирване автомобилът бил открит изоставен в квартал "Ново село". Полицаите установили и задържали водача за 24 часа след оперативно-издирвателни действия.

Проверката показала, че задържаният е добре познат на органите на реда. Той има 15 наказателни постановления и 26 фиша за нарушения на пътните правила, като шофьорската му книжка е отнемана два пъти.

Сериозни глоби и санкции
За извършените дрифт маневри на нарушителя е съставен акт, предвиждащ глоба от 3000 лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за една година. Полицията отнела свидетелството му за управление на място, а автомобилът е спрян от движение за три месеца, според БТА.

При допълнителна проверка на автомобила се установило, че в конструкцията му са правени нерегламентирани промени. За това нарушение законът предвижда глоба между 2000 и 7000 лева.

За осуетяване на полицейската проверка е образувано досъдебно полицейско производство.

#полиция

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Криминални
Последно от Криминални

Всички новини от Криминални »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?