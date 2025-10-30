Хартиеният билет за градски транспорт в Плевен става 0,80 евро от януари, решиха общинските съветници на редовно заседание.



Предложението за изменение на тарифата за превоз на пътници от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД по сключен договор с Община Плевен беше внесено за гласуване от кмета Валентин Христов.

Досегашната тарифа за еднократно пътуване беше 1,50 лв. Тя беше приета с решение на Общинския съвет през 2023 г.

В мотивите се за промяната кметът е посочил, че при въвеждането на еврото като официална валута и предстоящото превалутиране по официалния банков курс цената на листовия билет трябва да стане 0, 77 евро. Това ще затрудни връщането на ресто от един и два евро цента. Затова би било добре цената да се закръгли на 0, 80 евро. Това предложение е практично и социално значимо за населението на града при ползването на транспортни услуги с превозен документ, се казва още в мотивите.



С 30 гласа „за“, петима „въздържал се“ и нито един против общинските съветници отмениха досега действащата тарифа и приеха нова.

Според нея от първи януари догодина месечната абонаментна карта за една линия става 28,63 евро или 56 лв. За учащи цената ще бъде 7,16 евро или 14 лв. Абонаментната карта за всички градски линии вече ще струва 37,84 евро или 74 лв. Учащите ще трябва да я закупят срещу 8,18 евро или 16 лв.

Най-дългосрочните карти ще бъдат тримесечни. За възрастни те ще струват 106,86 евро или 209 лв. за целия градски транспорт. За учениците – 24,54 евро или 48 лв.

Гражданите могат да пътуват с превозни документи на електронни носители (пластики). Еднократно пътуване на един пътник при такъв документ ще му струва 0,70 евро или 1,37 лв. Дневната (24 часова) карта ще бъде на цена 2 евро или 3,91 лв. Абонаментна карта ва всички градски линии за един месец (30 дни) – 120 пътувания ще бъде на стойност 35 евро или 68,45 лв.

Различни видове отстъпки за предвидени за учащите през ваканционните месеци за хората на възраст между 65 и 70 години и за тези над 70. Намаления на цените има и за хората с увреждания и за тези получаващи пенсия и навършили определена възраст.