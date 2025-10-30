  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +14
Пловдив: +8 / +12
Варна: +11 / +14
Сандански: +11 / +15
Русе: +10 / +16
Добрич: +10 / +13
Видин: +10 / +16
Плевен: +7 / +16
Велико Търново: +6 / +13
Смолян: +2 / +8
Кюстендил: +8 / +13
Стара Загора: +7 / +13

Заради ремонти: Временни ограничения в движението около Враца

  • Сподели в:
  • Viber
Заради ремонти: Временни ограничения в движението около Враца
A A+ A++ A

Временно е ограничено движението на обходния път на Враца, както и на пътя Враца - Борован за моторни превозни средства (МПС) над 12,5 тона, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

При първи километър на обходен път - Враца се подменя жп прелез при село Нефела.

Обиколният маршрут в посока София - Видин е през път III-101 Враца - Криводол, а в посока Видин - София през град Враца, посочват от АПИ и уточняват, че трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Днес временно е ограничено движението за МПС над 12,5 т по пътя Враца - Борован от 22 до 23 км. Причината е ремонт на асфалтовата настилка. Обходният маршрут в посока Оряхово - Враца е по път II-13 Борован Девене - Криводол и път III-101 Враца - Криводол. В посока Враца - Оряхово от разклона за село Чирен се преминава през Чирен, Девене и Борован, посочват още от АПИ.

#Враца

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Транспорт
Последно от Транспорт

Всички новини от Транспорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?