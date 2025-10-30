Кристина Димитрова за Иван Тенев: Отиде си след 2 години мълчалива битка

С дълбока тъга споделяме, че след две години мълчалива битка и две седмици в неравен двубой във ВМА, си отиде Иван Тенев. Това написа в своя фейсбук публикация Кристина Димитрова по повод кончината на журналиста Иван Тенев, който е неин бивш съпруг.

"Замлъкна гласът който умееше да превръща радост и болка в стих.

С дълбока тъга споделяме, че след две години мълчалива битка и две седмици в неравен двубой във ВМА, си отиде Иван Тенев - поетът с голямо сърце и бохемска душа.

Обичан от всички творец, истински приятел, автор на едни от най - красивите текстове на песни.

Иван пишеше с любов, живя с чувство и си тръгна с достойнство Остави след себе си думи, които никога няма да заглъхнат.

Почивай в светлина Иване, небето вече има своя поет. Ще те помним с обич и благодарност."