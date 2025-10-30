НСИ: Хранителните продукти поскъпват с 20% за година

Общият индекс на цените на производител в промишлеността нараства с 8,4% през септември 2025 г. спрямо същия месец на миналата година, съобщи Националният статистически институт. През месеца цените са се понижили с 0,4% спрямо август, като най-съществено намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ.

Ръст на цените на годишна база е отчетен във всички основни сектори на промишлеността. Добивната промишленост записва увеличение от 22,3%, производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ нарастват с 12%, а преработващата промишленост поскъпва с 10,8%, според данните на НСИ.

В преработващата промишленост най-съществено поскъпване на годишна база се наблюдава при производството на основни метали, където цените растат с 22,5%. Следва производството на хранителни продукти с ръст от 20,3% и производството на текстил и изделия от текстил без облекло с увеличение от 16,1%.

Обратна тенденция се наблюдава при производството на тютюневи изделия, където цените спадат с 16,6%, и при производството на мебели с намаление от 12,6%.

Месечни промени в цените

На месечна база през септември спрямо август повишение на цените в преработващата промишленост е регистрирано при производството на текстил и изделия от текстил без облекло с 3,3% и при производството на напитки с 0,9%. Понижение е отчетено при обработката на кожи и производството на обувки, както и при производството на дървен материал и изделия от него без мебели - и в двата случая с по 1,2%.

Вътрешен и международен пазар

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се понижава с 0,7% през септември спрямо август. На годишна база той нараства с 9%, като най-съществен ръст се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 21,1%.

Индексът на цените на производител на международния пазар се увеличава с 0,2% спрямо предходния месец и със 7,6% спрямо септември 2024 година, според официалната статистика.