Петър Янков: Температурите рязко ще се повишат

България ще се радва на приятен уикенд с рязко повишаване на температурите. От 16-17 градуса през изминалите дни, живакът ще се покачи до 19-20 градуса в София. Въпреки високите за сезона стойности, столицата ще остане една от по-хладните балкански столици.

И по планините, и по Черноморието времето ще бъде приятно със слаби ветрове. Това стана ясно от прогнозата на синоптика Петър Янков в студиото на "България сутрин" по Bulgaria ON AIR.

Над 2500 метра температурите ще достигнат 6-7 градуса, а на 1500 метра - около 12-13 градуса. При тези условия снежната покривка бързо се топи.

"Това ще са дните, които ще са най-подходящи за високопланински туризъм. Топлото време ще продължава и след това. В началото сме на така нареченото циганско лято. Едно леко повишение на ниските облаци ще има в средата на следващата седмица. По-динамично време ще има в Западна Европа", допълни Янков.

В Париж температурите ще са между 14-19 градуса с превалявания, а най-хладните европейски столици ще бъдат Осло и Москва. По Средиземноморието температурите ще достигат 22-24 градуса.

Кога ще се влоши времето

По Беломорието температурата на морската вода е около 20 градуса.

"По-съществени валежи и влошаване на времето на Балканите се очакват след 8-9 ноември. С тези валежи, които се очакват в дългосрочен план и с по-динамичното време, може да се каже, че сиромашкото лято свършва. Започват по-чести валежи. В дългосрочните прогнози динамичното време с чести валежи и захлаждане се очаква в средата на ноември", поясни синоптикът.

Именно през тези дни времето ще бъде съпроводено с влошена видимост по пътищата.

"Българинът трябва да бъде подготвен. При тези температури в западните полета температурите ще са от 1 до 4 градуса, а в останалите места до 10 градуса. Ще има условия за мъгли и рязко влошаване на видимостта", заключи Петър Янков.