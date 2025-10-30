Вангел Вангелов е новият шеф на ЦСКА

ЦСКА обяви днес назначението на Вангел Вангелов за изпълнителен директор на клуба. Той заменя на поста Радослав Златков, който подаде оставка вчера.

"С неговото назначение ръководството на клуба предприема нова стъпка към възстановяването на лидерската роля на армейския тим в българския футбол и успешното представяне на международната сцена," се посочва в официалното съобщение на ЦСКА, цитирано от БТА.

Вангел Вангелов е роден на 20 септември 1982 година и притежава магистърска степен от Национална спортна академия "Васил Левски". Той е бивш национален състезател по борба и впоследствие член на Управителния съвет на Българската федерация по борба.

Ръководният си опит във футбола натрупва като председател на Управителния съвет на Ботев (Враца) в периода 2021-2025 година. Вангелов има и успешен собствен бизнес.

Консултант в ЦСКА

През последния месец Вангел Вангелов изигра решаваща роля за стабилизирането на оперативните процеси в ЦСКА в ролята си на консултант към ръководните структури на клуба.

"Убедени сме, че неговият опит, професионализъм и управленски подход ще помогнат на клуба да реализира дългосрочната си стратегия," добавят от ЦСКА.

Раздяла със Златков

Радослав Златков подаде оставка като изпълнителен директор на ЦСКА вчера, която беше приета от ръководството на клуба. Двете страни се разделят по взаимно съгласие, потвърдиха от клуба.

ЦСКА желае на Вангел Вангелов успехи и много поводи за удовлетворение начело на най-титулувания български клуб.