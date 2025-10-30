Сметките за парно - как ще се изчисляват?

Съдът на Европейския съюз отмени формулата за дяловото разпределение, на чиято база се изчислява колко дължи един клиент за парно и топла вода.

Според съда методиката е непрозрачна и не осигурява точно отчитане на индивидуалното потребление на абонатите.

"Всеки един съд отменя тази формула по различни причини. Съдът на ЕС директно се обръща към формулата и я анализира. Там има по-скоро препоръки как да стане прозрачна и правилна. Това означава, че трябва да съдържа коефициенти, които отразяват и други фактори, като например състоянието на сградата, изолацията, строителство", коментира председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев в "България сутрин".

По думите му това не е невъзможно да се случи, но ще я направи още по-непрозрачна.

"Тя и сега не е ясна на голяма част от хората. Те не са длъжни да са енергетици. Възможно е и вероятно ще се случи, ще се добавят коефициенти. Но това няма да я направи по-вярна - минимална ще е разликата от резултата, който даваше досегашната формула и тази с евентуално добавените коефициенти", обясни Георгиев пред Bulgaria ON AIR.

"Повишаване или намаляване на сметките заради тази, или която и да е формула, няма как да стане. Тя не добавя пари към сметката. Тя разпределя пари, които вече са измерени от топломера. В студен месец, т.е. когато много повече радиатори работят, процентът на сградна инсталация от обща енергия е много по-малък, отколкото например през април, когато в един блок работят 5-6 радиатора", каза председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества.

"Новият начин на изчисление ще стане много необходим след края на ноември, когато трябва да се правят сметките за месеца. На ръба сме, но все още няма хаос. Цените, определени от КЕВР на 1 юли, ще действат до 1 юли догодина", подчерта още Георгиев.

"Последната ми информация е, че доста по-рано от предвиденото ще приключи целият ремонт. Явно организацията е добре. Първоначалната информация беше стресираща. Предполагам, че най-късно в началото на декември ще забравим за тази тема", смята гостът.

Кметът Васил Терзиев предложи "Топлофикация София" да се отдаде на концесия, за да излезе от кризата, в която се намира.

"Това най-вероятно ще помогне. По-лесно се вземат решения, когато си частен инвеститор. Притеснение винаги има, защото всяка година си говорим за състоянието на "Топлофикация София". В същото време се оказва, че единственият дълг e към "Булгаргаз". Няма забавени заплати, осигуровки", изтъкна Георгиев.