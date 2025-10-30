Появи се купувач за Лукойл

Руската петролна компания "Лукойл" получи и прие предложение от швейцарската търговска компания "Гънвор" за изкупуване на международните ѝ активи. Съобщението е публикувано на официалния сайт на руския петролен гигант.

Ключовите условия на сделката вече са предварително договорени между двете страни. "Лукойл" се ангажира да не води преговори с други потенциални купувачи, посочва компанията в официалното си изявление.

Сключването на обвързващото споразумение за сделката е предмет на предварителни условия. Най-важното от тях е получаването на разрешение от Службата за контрол на чуждестранни активи към американското министерство на финансите (OFAC).

Ако е необходимо, двете страни планират да кандидатстват за удължаване на съществуващия лиценз на OFAC, за да осигурят непрекъсната дейност на международните активи и тяхното банково обслужване до приключване на сделката.

Последица от санкциите

В официалното съобщение "Лукойл" посочва, че продажбата на международните активи се налага заради въведени ограничителни мерки от някои държави, без да уточнява кои точно.

Решението идва след санкциите, които администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи на 22 октомври срещу двете най-големи руски петролни компании - "Лукойл" и "Роснефт". Санкциите бяха мотивирани с продължаващата военна агресия на Русия срещу Украйна.

Сделката е за продажба на LUKOIL International GmbH - 100-процентно дъщерно дружество на "Лукойл", което притежава всички международни активи на групата. Сред тях са рафинерии в Европа, мрежа от над 5300 бензиностанции в 20 държави, както и проекти за добив на петрол в Ирак, Казахстан, Узбекистан, Египет и африкански държави.

Значение за България

Продажбата включва и българските активи на "Лукойл", в това число рафинерията в Бургас и мрежата от бензиностанции в страната. Българският парламент прие на 24 октомври закон, според който всяка продажба на активи на "Лукойл" в България ще става само след решение на Министерския съвет при положително становище от Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).