Три вкусни рецепти с карфиол
Карфиолът е един от всички зеленчуци, които често подценяваме, но той всъщност е истинско кулинарно съкровище. Освен че е богат на витамини С и К, фолиева киселина и фибри, карфиолът е и изключително универсален – може да се приготви печен, варен, пържен или дори като заместител на ориз и тесто.
В тази статия ще ви покажем три лесни и вкусни рецепти с карфиол , които ще отпечатат цялото семейство.
🧀 Печен карфиол с пармезан и чесън
Необходими продукти:
1 глава карфиол
3 с.л. зехтин
3 скилидки чесън (пресован)
½ ч.ч. наганстър пармезан
Сол и черен пипер на вкус
Малко лимонов сок (по желание)
Начин на приготвяне:
Загрейте фурната на 200°C.
Нарежете карфиола на розички и ги подредете в тава, покрита с хартия за печене.
Полете със зехтина, добавете чесъна, подправките и пармезана.
Разбъркайте добре и печете около 25–30 минути, докато карфиолът стане златист и хрупкав.
Поднесете с няколко капки лимонов сок за свежест.
🍲 Крем супа от карфиол и моркови
Необходими продукти:
1 малка глава карфиол
2 моркови
1 картоф
1 глава лук
1 с.л. масло или зехтин
1 л зеленчуков булон
Сол, черен пипер и щипка куркума
Начин на приготвяне:
Нарежете зеленчуците и ги задушете леко в мазнината.
Добавете булона и оставете да се варят около 20 минути, докато омекнат.
Пасирайте супата до гладка консистенция.
Овкусете със сол, пипер и малко куркума за цвят и аромат.
Поднесете с крутони и малко настърган кашкавал.
🍕 Карфиолено „тесто“ за пица
Необходими продукти:
1 малка глава карфиол
1 яйце
½ ч.ч. наганстър кашкавал или моцарела
Сол, риган, чесън на прах
Начин на приготвяне:
Смете карфиола в кухненски робот, докато остане на ситни малко.
Задушете го лекарството на пара или микровълнова за 5–6 минути и оставете да се охлади.
Изцедете излишната вода и смесете с яйцето, кашкавала и подправките.
Разстелете сместа върху тавата във формата на пица и изпечете за 15 минути на 200°C.
Добавете любимите си топинги (доматен сос, сирена, зеленчуци, прошуто) и запечете още 10 минути.
🌿
Карфиолът може да бъде основата на много вкусни и здравословни ястия. Тези три рецепти показват, че с малко въображение този прост зеленчук може да се превърне в гурме преживяване. Опитайте още тази седмица и открийте нови вкусове в кухнята си!