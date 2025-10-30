Три вкусни рецепти с карфиол

Карфиолът е един от всички зеленчуци, които често подценяваме, но той всъщност е истинско кулинарно съкровище. Освен че е богат на витамини С и К, фолиева киселина и фибри, карфиолът е и изключително универсален – може да се приготви печен, варен, пържен или дори като заместител на ориз и тесто.

В тази статия ще ви покажем три лесни и вкусни рецепти с карфиол , които ще отпечатат цялото семейство.

🧀 Печен карфиол с пармезан и чесън

Необходими продукти:

1 глава карфиол

3 с.л. зехтин

3 скилидки чесън (пресован)

½ ч.ч. наганстър пармезан

Сол и черен пипер на вкус

Малко лимонов сок (по желание)

Начин на приготвяне:

Загрейте фурната на 200°C.

Нарежете карфиола на розички и ги подредете в тава, покрита с хартия за печене.

Полете със зехтина, добавете чесъна, подправките и пармезана.

Разбъркайте добре и печете около 25–30 минути, докато карфиолът стане златист и хрупкав.

Поднесете с няколко капки лимонов сок за свежест.

🍲 Крем супа от карфиол и моркови

Необходими продукти:

1 малка глава карфиол

2 моркови

1 картоф

1 глава лук

1 с.л. масло или зехтин

1 л зеленчуков булон

Сол, черен пипер и щипка куркума

Начин на приготвяне:

Нарежете зеленчуците и ги задушете леко в мазнината.

Добавете булона и оставете да се варят около 20 минути, докато омекнат.

Пасирайте супата до гладка консистенция.

Овкусете със сол, пипер и малко куркума за цвят и аромат.

Поднесете с крутони и малко настърган кашкавал.

🍕 Карфиолено „тесто“ за пица

Необходими продукти:

1 малка глава карфиол

1 яйце

½ ч.ч. наганстър кашкавал или моцарела

Сол, риган, чесън на прах

Начин на приготвяне:

Смете карфиола в кухненски робот, докато остане на ситни малко.

Задушете го лекарството на пара или микровълнова за 5–6 минути и оставете да се охлади.

Изцедете излишната вода и смесете с яйцето, кашкавала и подправките.

Разстелете сместа върху тавата във формата на пица и изпечете за 15 минути на 200°C.

Добавете любимите си топинги (доматен сос, сирена, зеленчуци, прошуто) и запечете още 10 минути.

🌿

Карфиолът може да бъде основата на много вкусни и здравословни ястия. Тези три рецепти показват, че с малко въображение този прост зеленчук може да се превърне в гурме преживяване. Опитайте още тази седмица и открийте нови вкусове в кухнята си!