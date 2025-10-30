  • Instagram
Ваксината срещу варицела получи зелена светлина

Ваксината срещу варицела получи зелена светлина
Министерството на здравеопазването (МЗ) предложи ваксината срещу варицела да бъде включена в задължителния имунизационен календар на България. Предложението вече е внесено за обсъждане и предстои гласуване в Народното събрание, съобщи БНР.

Според информация от Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), ваксината вече е получила "зелена светлина" от експертите. Очаква се тя да влезе в имунизационния календар от 2026 година.

Проф. Ива Христова, директор на НЦЗПБ, коментира пред БНР, че не очаква сериозен антиваксинален отпор. "Ползите от ваксината срещу варицела са безспорни. Това е едно от зачестилите заболявания в детска възраст, които могат да бъдат и опасни", заяви проф. Христова.

Ваксинацията ще се прилага на два етапа. Първата доза ще се слага на деца на възраст между 12 и 15 месеца. Втората, подсилваща доза, ще се поставя между четири и шест години.

Епидемиологична необходимост
Въвеждането на ваксината срещу варицела се налага поради факта, че заболяването е сред най-често срещаните в детската възраст и, въпреки че обикновено протича леко, може да доведе до сериозни усложнения. Включването ѝ в задължителния календар цели да намали заболеваемостта и да осигури по-висока защита за децата в страната.

